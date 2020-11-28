İzmit Belediyespor’da yeni Covid-19 şoku!

İzmit Belediyespor’da Adana Basketbol maçının ardından geride kalan sporculara yeniden Covid-19 testi yapıldı. Bu testlerin ardından Çağla Nur, Aysu ve Miray ile birlikte Başkan Uğur Koştur’un da sonuçları pozitif çıktı. Böylece takımda sadece 5 sporcu kaldı. Yabancılar ve Defne Melissa dışındaki tüm sporcuları Covid’e yakalanan İzmit Belediyespor’da yönetim kurulu FIBA’ya Avrupa maçlarını oynayamayacaklarına dair başvuruda bulunacak.

12 SPORCUNUN 7’Sİ

Konu ile ilgili görüşüne başvurduğumuz İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı yöneticilerinden Fatih Aydın şu şekilde konuştu: Sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi 12 sporcumuzun 7’sinin test sonucu pozitif çıktı. Ligde 10 gün boyunca maçımız olmayacak ve 9 Aralık’ta Nesibe Aydın’ı konuk edeceğiz. İlk etaptaki testi pozitif çıkan 4 sporcumuzun karantina süresi doluyor. Bir aksilik olmazsa onlar Nesibe Aydın maçında oynar. Hocamız Fırat Okul ile birlikte yabancılarımız Egle, Milica, Dos Santos, Wheeler ve Defne Melissa dışında elimizde sporcu kalmadı.

GEÇMİŞ OLSUN

Takım olarak antrenmanları iptal ettik. 1, 2 ve 4 Aralık’ta Avrupa kupası maçlarımız var. FIBA’ya başvurumuzu yapacağız ve bu maçları oynama şansımızın olmayacağını beyan edeceğiz. Çıkacak olan kararı merak ediyoruz. FIBA’nın anlaştığı laboratuvarda çıkacak olan yeni test sonuçlarının ardından negatif olanlar Avrupa maçlarında oynayabilecek. Ancak bizim için sporcularımızın sağlığı turnuvalardan daha önemlidir. Başkanımız Uğur Bey, sporcularımız ve teknik kadromuza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum.