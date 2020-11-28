Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
28 Kas 2020 - 21:27- Spor G: 28 Kas 2020 - 21:30

İzmit Belediyespor’da yeni Covid-19 şoku!

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimizde daha önce 4 sporcu, Elif, Gülşah, Kübra ve İpek’in test sonuçları pozitif çıkmış, bu sporcular Adana Basketbol ile deplasmanda oynanan maç öncesi kadrodan çıkarılmıştı. Mavi yeşilliler son derece zor koşullarda çıktığı maçı 91-78 kazanırken müthiş bir zaferle İzmit’e dönmüştü.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
mask

İzmit Belediyespor’da Adana Basketbol maçının ardından geride kalan sporculara yeniden Covid-19 testi yapıldı. Bu testlerin ardından Çağla Nur, Aysu ve Miray ile birlikte Başkan Uğur Koştur’un da sonuçları pozitif çıktı. Böylece takımda sadece 5 sporcu kaldı. Yabancılar ve Defne Melissa dışındaki tüm sporcuları Covid’e yakalanan İzmit Belediyespor’da yönetim kurulu FIBA’ya Avrupa maçlarını oynayamayacaklarına dair başvuruda bulunacak.

12 SPORCUNUN 7’Sİ

Konu ile ilgili görüşüne başvurduğumuz İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı yöneticilerinden Fatih Aydın şu şekilde konuştu: Sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi 12 sporcumuzun 7’sinin test sonucu pozitif çıktı. Ligde 10 gün boyunca maçımız olmayacak ve 9 Aralık’ta Nesibe Aydın’ı konuk edeceğiz. İlk etaptaki testi pozitif çıkan 4 sporcumuzun karantina süresi doluyor. Bir aksilik olmazsa onlar Nesibe Aydın maçında oynar. Hocamız Fırat Okul ile birlikte yabancılarımız Egle, Milica, Dos Santos, Wheeler ve Defne Melissa dışında elimizde sporcu kalmadı.

GEÇMİŞ OLSUN

Takım olarak antrenmanları iptal ettik. 1, 2 ve 4 Aralık’ta Avrupa kupası maçlarımız var. FIBA’ya başvurumuzu yapacağız ve bu maçları oynama şansımızın olmayacağını beyan edeceğiz. Çıkacak olan kararı merak ediyoruz. FIBA’nın anlaştığı laboratuvarda çıkacak olan yeni test sonuçlarının ardından negatif olanlar Avrupa maçlarında oynayabilecek. Ancak bizim için sporcularımızın sağlığı turnuvalardan daha önemlidir. Başkanımız Uğur Bey, sporcularımız ve teknik kadromuza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum.

# İzmit

28 Kas 2020 - 21:27 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Belediye Derince yine kayıp: 2-1 mask
Belediye Derince yine kayıp: 2-1
Darıca G.B. durmuyor: 0-1 mask
Darıca G.B. durmuyor: 0-1
Gölcükspor nereye ?: 0-2 mask
Gölcükspor nereye ?: 0-2
Kartepe Kulüpler Birliği teşekkür etti mask
Kartepe Kulüpler Birliği teşekkür etti
Fenerbahçe-Beşiktaş mask
Fenerbahçe-Beşiktaş
Periler, Euroleague öncesi moral buldu mask
Periler, Euroleague öncesi moral buldu
Anket Koronavirüs (Covid-19) aşısı çıktığında, aşı olacak mısınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
CHP'li Sirmen’e 13 milyon 658 bin lira ceza mask
CHP'li Sirmen’e 13 milyon 658 bin lira ceza
İmamoğlu ve Hürriyet konut alanını gezdi “Önümüzdeki ay temel atma ve lansman yapılacak” mask
İmamoğlu ve Hürriyet konut alanını gezdi “Önümüzdeki ay temel atma ve lansman yapılacak”
Manukyan’ın miras davasında sona gelindi mask
Manukyan’ın miras davasında sona gelindi
Diyanet’in maaş kararı imamları isyan ettirdi mask
Diyanet’in maaş kararı imamları isyan ettirdi
Derince'de iğrenç olay! Çocuk pornografilerini telefonda depoladı! mask
Derince'de iğrenç olay! Çocuk pornografilerini telefonda depoladı!
Koronavirüs tedavisi gören çift, 2 gün arayla hayatlarını kaybetti mask
Koronavirüs tedavisi gören çift, 2 gün arayla hayatlarını kaybetti

GALERİ

Bu papağanı duyan kulaklarına inanamıyor mask
Bu papağanı duyan kulaklarına inanamıyor
Kocaelispor'da 5 futbolcunun testi pozitif mask
Kocaelispor'da 5 futbolcunun testi pozitif
İzmit’te halk otobüsünün çarptığı genç yaralandı mask
İzmit’te halk otobüsünün çarptığı genç yaralandı
CHP’li kadınlardan eğitimcilere Öğretmenler Günü ziyareti mask
CHP’li kadınlardan eğitimcilere Öğretmenler Günü ziyareti
Eriklitepe Tabiat Parkı’nda sonbahar güzelliği mask
Eriklitepe Tabiat Parkı’nda sonbahar güzelliği
İmamoğlu, kendisini protesto eden taksicilere tepki gösterdi mask
İmamoğlu, kendisini protesto eden taksicilere tepki gösterdi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL