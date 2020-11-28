Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
28 Kas 2020 - 21:29- Asayiş G: 28 Kas 2020 - 21:32

Kazı çalışması sırasında bulunan 'top mermisi' imha edildi

Dilovası'nda organize sanayi bölgesinde yapılan kazı çalışması sırasında patlamamış top mermisi bulundu. Top mermisi, fünye ile patlatılarak imha edildi.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 5’inci Kısım Aras Caddesi'nde yol inşaatı için devam eden kazı çalışmaları sırasında patlamamış bir top mermisi bulundu. Top mermisini görenler, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri önlem alırken, top mermisi ve kazı çalışması yapılan alanda incelemelerde bulunuldu. Top mermisi yapılan incelemelerin ardından, çevre güvenliğinin alınmasıyla kontrollü bir şekilde fünye ile patlatılarak imha edildi.

28 Kas 2020 - 21:29 - Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anadolu Otoyolu'ndaki kaza ulaşımı aksattı mask
Anadolu Otoyolu'ndaki kaza ulaşımı aksattı
Palu ailesi ve damatlarının yargılanmasına başlandı mask
Palu ailesi ve damatlarının yargılanmasına başlandı
Manukyan’ın, çocuğunun olmadığını gösteren belge mahkemeye verildi mask
Manukyan’ın, çocuğunun olmadığını gösteren belge mahkemeye verildi
6 ayrı evden 38 bin 500 TL’lik hırsızlık yaptı mask
6 ayrı evden 38 bin 500 TL’lik hırsızlık yaptı
Şantiyeden malzeme çalan 2 hırsız polise yakalandı mask
Şantiyeden malzeme çalan 2 hırsız polise yakalandı
Kocaeli’de çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs yakalandı mask
Kocaeli’de çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs yakalandı
Anket Koronavirüs (Covid-19) aşısı çıktığında, aşı olacak mısınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
CHP'li Sirmen’e 13 milyon 658 bin lira ceza mask
CHP'li Sirmen’e 13 milyon 658 bin lira ceza
İmamoğlu ve Hürriyet konut alanını gezdi “Önümüzdeki ay temel atma ve lansman yapılacak” mask
İmamoğlu ve Hürriyet konut alanını gezdi “Önümüzdeki ay temel atma ve lansman yapılacak”
Manukyan’ın miras davasında sona gelindi mask
Manukyan’ın miras davasında sona gelindi
Diyanet’in maaş kararı imamları isyan ettirdi mask
Diyanet’in maaş kararı imamları isyan ettirdi
Derince'de iğrenç olay! Çocuk pornografilerini telefonda depoladı! mask
Derince'de iğrenç olay! Çocuk pornografilerini telefonda depoladı!
Koronavirüs tedavisi gören çift, 2 gün arayla hayatlarını kaybetti mask
Koronavirüs tedavisi gören çift, 2 gün arayla hayatlarını kaybetti

GALERİ

Bu papağanı duyan kulaklarına inanamıyor mask
Bu papağanı duyan kulaklarına inanamıyor
Kocaelispor'da 5 futbolcunun testi pozitif mask
Kocaelispor'da 5 futbolcunun testi pozitif
İzmit’te halk otobüsünün çarptığı genç yaralandı mask
İzmit’te halk otobüsünün çarptığı genç yaralandı
CHP’li kadınlardan eğitimcilere Öğretmenler Günü ziyareti mask
CHP’li kadınlardan eğitimcilere Öğretmenler Günü ziyareti
Eriklitepe Tabiat Parkı’nda sonbahar güzelliği mask
Eriklitepe Tabiat Parkı’nda sonbahar güzelliği
İmamoğlu, kendisini protesto eden taksicilere tepki gösterdi mask
İmamoğlu, kendisini protesto eden taksicilere tepki gösterdi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL