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29 Kas 2020 - 09:21- Gündem G: 29 Kas 2020 - 09:51

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor

Koronavirüs salgınında vaka sayısı her geçen gün artarken gözler Pazartesi günü yapılacak Kabine toplantısına çevrildi. Kritik toplantıda sokağa çıkma kısıtlamasının genişletileceği ve yeni önlemlerin alınacağı ifade edildi.
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Türkiye'de koronavirüs salgınında her geçen gün yeni rekorlar geliyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre günlük vaka sayısı 30 binin üzerine çıkarken, Pazartesi günü yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde ciddi kısıtlamaların gelmesi bekleniyor. Buna göre, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının hafta içi için de getirilebileceği belirtildi.,

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE SAĞLIK BAKANI KOCA UYARMIŞTI

Koronavirüs salgınında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hasta sayısında büyük artış yaşanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada tüm vaka sayılarını paylaşmıştı.

Bakan Koca'nın tüm vaka sayılarını açıklamasının ardından günlük vaka sayısı 30 binin üzerine çıktı. Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu sonrası yaptığı açıklamada vaka sayılarının artması durumunda yeni tedbirlerin uygulanabileceğinin altını çizmişti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Cuma namazı sonrası Üsküdar'da yaptığı açıklamada vaka sayılarının artması durumunda yeni tedbirlerin alınmasının kaçınılmaz olacağının altını çizdi.

KABİNE TOPLANTISINDA BU TEDBİRLER MASAYA YATIRILACAK

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre günlük vaka sayısının 30 binin üzerine çıkması ve vefat sayısının 182'ye gelmesi ile birlikte Pazartesi günü yapılacak Kabine toplantısında yeni tedbirler masaya yatırılacak. Alınacak tedbirler içinde en merak edileni ise sokağa çıkma yasağı ile ilgili oldu. Bilim insanları vaka sayılarının artması sonrası daha sert tedbirlerin uygulanması gerektiğini belirtirken, Kabine'den ise farklı bir karar çıkması bekleniyor.

HAFTA İÇİ DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI MI GELİYOR?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden hafta sonları uygulanan sokağa çıkmanın kısıtlanmasının hafta içi de uygulanabileceği ifade edildi. Ayrıca Kabine toplantısından sokağa çıkma kısıtlaması kararı dışında başka yeni tedbirlerin de çıkacağı konuşuluyor.
# koronavirüs

29 Kas 2020 - 09:21 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Lazo - Avrupa birinciyiz.Dünya birinciliğine doğru gitmeyiz inşallah

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Kasım 10:27

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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