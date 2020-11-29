Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor

Türkiye'de koronavirüs salgınında her geçen gün yeni rekorlar geliyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre günlük vaka sayısı 30 binin üzerine çıkarken, Pazartesi günü yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde ciddi kısıtlamaların gelmesi bekleniyor. Buna göre, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının hafta içi için de getirilebileceği belirtildi.,

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE SAĞLIK BAKANI KOCA UYARMIŞTI

Koronavirüs salgınında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hasta sayısında büyük artış yaşanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada tüm vaka sayılarını paylaşmıştı.

Bakan Koca'nın tüm vaka sayılarını açıklamasının ardından günlük vaka sayısı 30 binin üzerine çıktı. Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu sonrası yaptığı açıklamada vaka sayılarının artması durumunda yeni tedbirlerin uygulanabileceğinin altını çizmişti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Cuma namazı sonrası Üsküdar'da yaptığı açıklamada vaka sayılarının artması durumunda yeni tedbirlerin alınmasının kaçınılmaz olacağının altını çizdi.

KABİNE TOPLANTISINDA BU TEDBİRLER MASAYA YATIRILACAK

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre günlük vaka sayısının 30 binin üzerine çıkması ve vefat sayısının 182'ye gelmesi ile birlikte Pazartesi günü yapılacak Kabine toplantısında yeni tedbirler masaya yatırılacak. Alınacak tedbirler içinde en merak edileni ise sokağa çıkma yasağı ile ilgili oldu. Bilim insanları vaka sayılarının artması sonrası daha sert tedbirlerin uygulanması gerektiğini belirtirken, Kabine'den ise farklı bir karar çıkması bekleniyor.

HAFTA İÇİ DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI MI GELİYOR?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden hafta sonları uygulanan sokağa çıkmanın kısıtlanmasının hafta içi de uygulanabileceği ifade edildi. Ayrıca Kabine toplantısından sokağa çıkma kısıtlaması kararı dışında başka yeni tedbirlerin de çıkacağı konuşuluyor.