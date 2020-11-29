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29 Kas 2020 - 10:53- Gündem G: 29 Kas 2020 - 11:13

Kocaelispor’da Covid’li sayısı 10’a çıktı!

Kocaelispor kafilesi dün akşam Ümraniye’deki özel bir klinikte Covid testinden geçti. 2 saat sonra sonuçları alan yeşil siyahlılar yeni bir şok yaşadı.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Kocaelispor kafilesi dün akşam Ümraniye’deki özel bir klinikte Covid testinden geçti. 2 saat sonra sonuçları alan yeşil siyahlılar yeni bir şok yaşadı. Kaleci İsmet, santrfor Mervan, stoper Numan ve orta saha oyuncusu Murat Cem’in sonuçları pozitif çıktı. Kocaelispor’da Covid testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 10’a çıktı. Talimatlara göre bir maçın iptal olabilmesi için bu sayının 13 olması gerekiyor. Kısacası yeşil siyahlılar 10 önemli eksikle bugünkü Kahramanmaraşpor maçını oynamak zorunda.

COVİD TESTİ POZİTİF ÇIKAN FUTBOLCULAR

Bayram Olgun

İsmet Yumakoğulları

Murat Cem Akpınar

Numan Çürüksu

Mesut Özdemir

Bahattin Köse

Mervan Yusuf Yiğit

Onur Öztonga

Kemal Can Aydemir

Haşim Arda Sarman
# Kocaelispor

29 Kas 2020 - 10:53 - Gündem

Muhabir Erdem Övüç

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