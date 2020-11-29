Kocaelispor’da Covid’li sayısı 10’a çıktı!

Kocaelispor kafilesi dün akşam Ümraniye’deki özel bir klinikte Covid testinden geçti. 2 saat sonra sonuçları alan yeşil siyahlılar yeni bir şok yaşadı. Kaleci İsmet, santrfor Mervan, stoper Numan ve orta saha oyuncusu Murat Cem’in sonuçları pozitif çıktı. Kocaelispor’da Covid testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 10’a çıktı. Talimatlara göre bir maçın iptal olabilmesi için bu sayının 13 olması gerekiyor. Kısacası yeşil siyahlılar 10 önemli eksikle bugünkü Kahramanmaraşpor maçını oynamak zorunda.
COVİD TESTİ POZİTİF ÇIKAN FUTBOLCULAR
Bayram Olgun
İsmet Yumakoğulları
Murat Cem Akpınar
Numan Çürüksu
Mesut Özdemir
Bahattin Köse
Mervan Yusuf Yiğit
Onur Öztonga
Kemal Can Aydemir
Haşim Arda Sarman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.