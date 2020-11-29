Körfez’de tüm kurumlarla pandemiye karşı ortak mücadele

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilaçlama ekipleri tarafından, Körfez’de bulunan sağlık kuruluşları koronavirüsle mücadele kapsamında daha temiz ve hijyenik hale getiriliyor. Özellikle hastaların iyileşmesinde büyük rol oynayan Körfez Devlet Hastanesi’nin iç ve dış mekanları, özel olarak hazırlanan, insan sağlığını tehdit etmeyen solüsyonlarla her gün dezenfekte ediliyor.
TEMİZLİK VE HİJYEN MALZEMELERİ BELEDİYEDEN
Bir taraftan dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiren Körfez Belediyesi, diğer taraftan sağlık çalışanlarının koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kullanacağı 800 adet box gömlek, 400 adet dezenfektan, 5 bin adet nitril pudralı eldiven, 500 adet siperlik ve 50 adet aquapack setini hastane yetkilerine teslim etti. Yetkililer ve sağlık çalışanları duydukları memnuniyeti ifade ederek, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.