Havvanaz’ın isteğini yerine getirdiler

Gölcük Engelliler Dernek Başkanı Hasan Bat, sosyal medya hesabındanYeni Mahalle’de yaşayan 19 yaşındaki Havvanaz için akülü sandalye çağrısında bulunmuştu. Gölcüklü hayırseverler, Bat’ın çağrısına yanıt vererek, Havvanaz için akülü sandalye alınmasını sağladı.
HAYIRSEVERLER DEVREYE GİRDİ AKÜLÜ SANDALYE ALINDI
Yeni Mahalle’de ikamet eden Havvanaz’a akülü sandalyesini teslim eden Bat, yaşadığı mutluluğu dile getirerek, Gölcüklü hayırseverlere teşekkür etti. Bat, Havvanaz’a akülü sandalyesini nasıl kullanacağını bizzat kendisi gösterdi.Havvanaz, ‘Başkanımız Hasan Bat abime ve hayırseverlere isteğimi yerine getirdiklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun’ dedi.Miray Baklacı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.