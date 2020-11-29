Havvanaz’ın isteğini yerine getirdiler

Gölcük Engelliler Dernek Başkanı Hasan Bat, sosyal medya hesabındanYeni Mahalle’de yaşayan 19 yaşındaki Havvanaz için akülü sandalye çağrısında bulunmuştu. Gölcüklü hayırseverler, Bat’ın çağrısına yanıt vererek, Havvanaz için akülü sandalye alınmasını sağladı.

HAYIRSEVERLER DEVREYE GİRDİ AKÜLÜ SANDALYE ALINDI

Yeni Mahalle’de ikamet eden Havvanaz’a akülü sandalyesini teslim eden Bat, yaşadığı mutluluğu dile getirerek, Gölcüklü hayırseverlere teşekkür etti. Bat, Havvanaz’a akülü sandalyesini nasıl kullanacağını bizzat kendisi gösterdi.Havvanaz, ‘Başkanımız Hasan Bat abime ve hayırseverlere isteğimi yerine getirdiklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun’ dedi.Miray Baklacı