CHP Derince’den Saadet’e ziyaret

Ziyareti gerçekleştiren Başkan Birkan Koçak, “Tabii ki hepimizin amacı yaşadığımız bölgeye hizmet vermektir. Biz her ne kadar muhalefetsek de, Derince için yapıcı olarak bir araya gelmesini çok iyi biliriz” dedi.Saadet Partisi İlçe Başkanı İbrahim İlhan ve yönetimine yeni görevinde başarılar dileyip, misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.