Ziyareti gerçekleştiren Başkan Birkan Koçak, “Tabii ki hepimizin amacı yaşadığımız bölgeye hizmet vermektir. Biz her ne kadar muhalefetsek de, Derince için yapıcı olarak bir araya gelmesini çok iyi biliriz” dedi.Saadet Partisi İlçe Başkanı İbrahim İlhan ve yönetimine yeni görevinde başarılar dileyip, misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.
29 Kas 2020 - 15:14- Siyaset Güncelleme: 29 Kas 2020 - 15:16
CHP Derince’den Saadet’e ziyaret
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak ve yönetim kurulu üyeleri, İlçe Kadın Kolları Başkanı Kezban Camcı, Saadet Partisi Derince İlçe Başkanı İbrahim İlhan ve yönetimini ziyaret ederek tebrik etti
# Derince
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.