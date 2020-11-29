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29 Kas 2020 - 15:15- Siyaset G: 29 Kas 2020 - 15:16

Çakır, “Geldiğimiz nokta üzücüdür”

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Bilal Çakır, artan vaka ve ölüm sayılarına dikkat çekerek vatandaşa çağrıda bulundu
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Koronavirüs nedeni ile artan ölüm ve vakalar hakkında açıklama yapan Başkan Çakır, vatandaşlara çağrıda bulundu. Çakır yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Mart ayından bu yana mücadelesini verdiğimiz Covid-19’da vaka ve ölüm sayılarının arttığını görmek bizleri çok üzüyor. Bu önemli süreçte bizim de şahsi olarak tedbirlerimizi almamızda büyük fayda var. Bilinçli bir halk olarak pandemiye karşı önlemlerimizi almaya sürdürelim.

“KALABALIK ORTAMLARDAN UZAK DURALIM”

Ülkemizde son zamanlarda alınan yeni kararlarla Covid-19 mücadelesinin kapsamın yeniden genişletildi. Bu hassas süreçte halkımızdan ricamız zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, sosyal mesafe kuralına uymaları, kişisel temizliğe önem vermeleri ve kalabalık ortamlara girilmemelidir.”
# koronavirüs, açıklama

29 Kas 2020 - 15:15 - Siyaset

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