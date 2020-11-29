Çakır, “Geldiğimiz nokta üzücüdür”

Koronavirüs nedeni ile artan ölüm ve vakalar hakkında açıklama yapan Başkan Çakır, vatandaşlara çağrıda bulundu. Çakır yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Mart ayından bu yana mücadelesini verdiğimiz Covid-19’da vaka ve ölüm sayılarının arttığını görmek bizleri çok üzüyor. Bu önemli süreçte bizim de şahsi olarak tedbirlerimizi almamızda büyük fayda var. Bilinçli bir halk olarak pandemiye karşı önlemlerimizi almaya sürdürelim.
“KALABALIK ORTAMLARDAN UZAK DURALIM”
Ülkemizde son zamanlarda alınan yeni kararlarla Covid-19 mücadelesinin kapsamın yeniden genişletildi. Bu hassas süreçte halkımızdan ricamız zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, sosyal mesafe kuralına uymaları, kişisel temizliğe önem vermeleri ve kalabalık ortamlara girilmemelidir.”
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.