Başkan Bıyık’tan pazarda koronavirüs denetimi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kazım Karabekir Mahallesi’nde kurulan Cumartesi Pazarı’nda alınan önlemleri denetledi, vatandaşlar ve pazar esnafıyla sohbet ederek kurallara uymalarını istedi. Başkan Muzaffer Bıyık’a Pazar denetiminde AKP Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay da eşlik etti. Pazarı gezip vatandaşlarla sohbet eden, esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Muzaffer Bıyık, maske kullanımını ve sosyal mesafeye uyulmasıyla ilgili uyarılarda bulundu. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, son günlerde salgında büyük bir artış olduğuna dikkat çekerek herkesi tedbirli olmaya davet etti.

TEDBİRLERE UYALIM

Koronavirüs salgınına karşı topyekûn mücadele çağrısı yapan ve herkesten tedbirlere uymasını isteyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Kritik bir süreçten geçiyoruz. Son dönemde salgında büyük bir artış yaşanıyor. Bizler önlemlerimizi almazsak yapılan, ortaya konan tüm çabalar boşa gidebilir. Devletimiz tüm kademeleriyle koronavirüse karşı canla başla çalışıyor. Bize düşen de hep birlikte duyarlı olmak ve tedbirlere uymak. Vatandaşlarımız maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat etmeli, hijyen konusunda duyarlı olmalı” diye konuştu.