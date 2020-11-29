Darıca Millet Bahçesi'nin de bulunduğu Yalı Mahallesi sahilinde onlarca kilo ölü hamsinin denize döküldüğü görüldü. Hamsilerin kimler tarafından denize döküldüğü bilinmezken, vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi. Hamsinin bayatlayıp koktuğunu ve bu nedenle de elde kaldığını düşünen vatandaşlar, bu nedenle denize dökülmüş olabileceğini öne sürdü. Bazı vatandaşlar deniz kıyısındaki hamsileri toplayarak kedilere vereceğini söyledi.
29 Kas 2020 - 15:18- Gündem Güncelleme: 29 Kas 2020 - 15:20
Denize dökülen hamsiler şaşırttı
Darıca'da sabah yürüyüş için sahile inenler, onlarca kilo ölü hamsinin denize döküldüğünü gördü. Hamsilerin niçin denize bırakıldığı merak konusu olurken, bazı vatandaşlar bayatladığı için olabileceğini söyledi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.