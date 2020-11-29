Kahraman Kocaeli! 3-0

Sancaktepe ve Amed yenilgilerinin ardından kupada Keçiörengücü’nü saf dışı bırakan Kocaelispor, sezonun 10. maçında Kahramanmaraşspor’u konuk etti. Maç öncesi yapılan testlerin ardından 10 futbolcusunda covid çıkan yeşil siyahlılar, rakibi karşısında 90 dakika boyunca müthiş bir mücadele örneği ortaya koydu.

İLK YARI FENA DEĞİLDİK

Kocaelispor maça fena başlamadı ve ilk yarıyı iyi idare etti. Net bir pozisyon bulamasa da iki pozisyonda final pası hatası yapan yeşil siyahlılar kalesinde de net sayılabilecek bir pozisyon vermedi. Yeşil siyahlılar ikinci yarıda da etkiliydi. 57’de İrfan, 60’ta Batuhan ve 63’te de Benhur ile gole yaklaşan Kocaelispor’un golü 65’te geldi.

PERDEYİ BATUHAN AÇTI

Tek toplarla Kahramanmaraş ceza sahasına kadar sokulan Kocaelispor’da günün yıldızı Ramazan’ın pasında Batuhan Er topu ağlara gönderdi. (1-0) 3 dakika sonra Kocaelispor’un ikinci golü Benhur Keser ile geldi. İrfan’ın pasında topu alan Benhur Keser iki rakibinden sıyrıldı ve ikinci kez fileleri havalandırdı. (2-0) 88’de de İrfan’ın topu direkten döndü.

ERTELEME OLMAZSA RAKİP ERZİNCAN

90+2’de Kocaelispor’un üçüncü golü geldi. Sol kanattan topla birlikte ceza sahasına sokulan Benhur’un şutu sağ kale direğinden döndü ve top Hakan Demirci’nin önünde kaldı. Hakan da kariyerinin en kolay golünü Kahramanmaraş ağlarına göndermesini bildi ve maç da 3-0 sona erdi. 10 futbolcusundan yoksun çıktığı maçta 3-0’lık net bir galibiyet elde eden Kocaelispor puanını 14’e çıkardı ve 9. sıraya yükseldi. Yeşil siyahlılar her hangi bir erteleme olmazsa perşembe günü deplasmanda Erzincan’a konuk olacak.

ERDEM ÖVÜÇ - ALİ KÖKSAL

KOCAELİSPOR:3-KAHRAMANMARAŞ:0

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Ayberk Demirbaş***, Arda Darcan***, Tolga Özcan***

KOCAELİSPOR

3 DOĞUKAN KAYA****

3 ERDİNÇ KARAKAŞ****

9 BATUHAN ER****

14 YİĞİTALİ BAYRAK****

(Dk. 90+3 BERAT KARTAL*)

27 SEMİH KARADENİZ****

(Dk. 90+3 YİĞİT CANGURU*)

41 GÖKHAN MERAL****

(Dk. 86 HAKAN DEMİRCİ**)

57 TAHA BATUHAN ****

72 MUHAMMED GÖNÜL.****

77 BENHUR KESER****

80 İRFAN BAŞARAN****

88 RAMAZAN ÇEVİK****

(Dk. 90+3 RAMAZAN ÇEVİK*)

YEDEKLER

KALMADI: 4 yedek de oynadı.

KAHRAMANMARAŞSPOR

25 MURAT HOCAOĞLU**

3 MERT ILIMAN**

(Dk. 19 İSA BALTACI*)

(Dk. 72 YAKUP ZORLU*)

24 KADİR KAAN **

6 OSMAN BODUR**

71 ORHAN EVCİ**

20 ERDEM KOÇAL**

7 HALİL UYSAL**

(Dk. 72 ERDİ BAKIRCI*)

10 RECEP TÜRKÖZ**

(Dk. 72 EREN TAŞKIN*)

11 BURAK GÖKSEL**

12 EMİN ALTUNAY**

(Dk. 59 TALHA MAYHOŞ**)

55 DOĞANAY KILIÇ**

YEDEKLER

32 SELÇUK ÖZCAN

77 İBRAHİM KOCA

72 İSMET KAVUŞTU

GOLLER: Dk. 65 Batuhan, Dk. 68 Benhur, Dk. 90+2 Hakan Demirci (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Dk. 36 Yiğitali, Dk. 54 İrfan, Dk. 69 Benhur, Dk. 86 Gökhan (Kocaelispor), Dk. 79 Erdem, Dk. 79 Osman, Dk. 90+1 Kadir Kaan