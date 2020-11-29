Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
29 Kas 2020 - 15:47- Spor G: 29 Kas 2020 - 16:27

Kahraman Kocaeli! 3-0

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup temsilcimiz Kocaelispor sezonun 10. maçında Kahramanmaraşspor’u konu etti. Covid testi pozitif çıkan tam 10 futbolcusundan yoksun sahaya çıkan yeşil siyahlılar karşılaşmayı Batuhan Er, Benhur Keser ve Hakan Demirci’nin golleri ile 3-0 kazandı ve 3 hafta sonra 3 puanla tanışarak müthiş bir iş başardı. Perşembe günkü rakip 24Erzincan
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Sancaktepe ve Amed yenilgilerinin ardından kupada Keçiörengücü’nü saf dışı bırakan Kocaelispor, sezonun 10. maçında Kahramanmaraşspor’u konuk etti. Maç öncesi yapılan testlerin ardından 10 futbolcusunda covid çıkan yeşil siyahlılar, rakibi karşısında 90 dakika boyunca müthiş bir mücadele örneği ortaya koydu.

 İLK YARI FENA DEĞİLDİK

Kocaelispor maça fena başlamadı ve ilk yarıyı iyi idare etti. Net bir pozisyon bulamasa da iki pozisyonda final pası hatası yapan yeşil siyahlılar kalesinde de net sayılabilecek bir pozisyon vermedi. Yeşil siyahlılar ikinci yarıda da etkiliydi. 57’de İrfan, 60’ta Batuhan ve 63’te de Benhur ile gole yaklaşan Kocaelispor’un golü 65’te geldi.

PERDEYİ BATUHAN AÇTI

Tek toplarla Kahramanmaraş ceza sahasına kadar sokulan Kocaelispor’da günün yıldızı Ramazan’ın pasında Batuhan Er topu ağlara gönderdi. (1-0) 3 dakika sonra Kocaelispor’un ikinci golü Benhur Keser ile geldi. İrfan’ın pasında topu alan Benhur Keser iki rakibinden sıyrıldı ve ikinci kez fileleri havalandırdı. (2-0) 88’de de İrfan’ın topu direkten döndü.

ERTELEME OLMAZSA RAKİP ERZİNCAN

90+2’de Kocaelispor’un üçüncü golü geldi. Sol kanattan topla birlikte ceza sahasına sokulan Benhur’un şutu sağ kale direğinden döndü ve top Hakan Demirci’nin önünde kaldı. Hakan da kariyerinin en kolay golünü Kahramanmaraş ağlarına göndermesini bildi ve maç da 3-0 sona erdi. 10 futbolcusundan yoksun çıktığı maçta 3-0’lık net bir galibiyet elde eden Kocaelispor puanını 14’e çıkardı ve 9. sıraya yükseldi. Yeşil siyahlılar her hangi bir erteleme olmazsa perşembe günü deplasmanda Erzincan’a konuk olacak.

ERDEM ÖVÜÇ - ALİ KÖKSAL

KOCAELİSPOR:3-KAHRAMANMARAŞ:0

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Ayberk Demirbaş***, Arda Darcan***, Tolga Özcan***

 

KOCAELİSPOR

3 DOĞUKAN KAYA****

3 ERDİNÇ KARAKAŞ****

9 BATUHAN ER****

14 YİĞİTALİ BAYRAK****

(Dk. 90+3 BERAT KARTAL*)

27 SEMİH KARADENİZ****

(Dk. 90+3 YİĞİT CANGURU*)

41 GÖKHAN MERAL****

(Dk. 86 HAKAN DEMİRCİ**)

57 TAHA BATUHAN ****

72 MUHAMMED GÖNÜL.****

77 BENHUR KESER****

80 İRFAN BAŞARAN****

88 RAMAZAN ÇEVİK****

(Dk. 90+3 RAMAZAN ÇEVİK*)

 

YEDEKLER

KALMADI: 4 yedek de oynadı.

 

KAHRAMANMARAŞSPOR

25 MURAT HOCAOĞLU**

3 MERT ILIMAN**

(Dk. 19 İSA BALTACI*)

(Dk. 72 YAKUP ZORLU*)

24 KADİR KAAN **

6 OSMAN BODUR**

71 ORHAN EVCİ**

20 ERDEM KOÇAL**

7 HALİL UYSAL**

(Dk. 72 ERDİ BAKIRCI*)

10 RECEP TÜRKÖZ**

(Dk. 72 EREN TAŞKIN*)

11 BURAK GÖKSEL**

12 EMİN ALTUNAY**

(Dk. 59 TALHA MAYHOŞ**)

55 DOĞANAY KILIÇ**

 YEDEKLER

32 SELÇUK ÖZCAN

77 İBRAHİM KOCA

72 İSMET KAVUŞTU

 GOLLER: Dk. 65 Batuhan, Dk. 68 Benhur, Dk. 90+2 Hakan Demirci (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Dk. 36 Yiğitali, Dk. 54 İrfan, Dk. 69 Benhur, Dk. 86 Gökhan (Kocaelispor), Dk. 79 Erdem, Dk. 79 Osman, Dk. 90+1 Kadir Kaan

# Kocaeli, Kocaelispor, Maç

29 Kas 2020 - 15:47 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Belediye Derince’de neler oluyor ?.. mask
Belediye Derince’de neler oluyor ?..
Adanaspor'da 40 kişi korona virüse yakalandı mask
Adanaspor'da 40 kişi korona virüse yakalandı
Adil Kuru mağlubiyeti bireysel hatalara bağladı mask
Adil Kuru mağlubiyeti bireysel hatalara bağladı
Helal olsun Darıcam! mask
Helal olsun Darıcam!
Kağıtsporlu basketbolcular açıldı: 76-97 mask
Kağıtsporlu basketbolcular açıldı: 76-97
Darıca spor salonu özgün mimarisi ile parıldıyor mask
Darıca spor salonu özgün mimarisi ile parıldıyor
Anket Koronavirüs (Covid-19) aşısı çıktığında, aşı olacak mısınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Diyanet’in maaş kararı imamları isyan ettirdi mask
Diyanet’in maaş kararı imamları isyan ettirdi
CHP'li Sirmen’e 13 milyon 658 bin lira ceza mask
CHP'li Sirmen’e 13 milyon 658 bin lira ceza
İmamoğlu ve Hürriyet konut alanını gezdi “Önümüzdeki ay temel atma ve lansman yapılacak” mask
İmamoğlu ve Hürriyet konut alanını gezdi “Önümüzdeki ay temel atma ve lansman yapılacak”
İşte vaka sayısı yüzde 100 artan iller mask
İşte vaka sayısı yüzde 100 artan iller
Manukyan’ın miras davasında sona gelindi mask
Manukyan’ın miras davasında sona gelindi
Derince'de iğrenç olay! Çocuk pornografilerini telefonda depoladı! mask
Derince'de iğrenç olay! Çocuk pornografilerini telefonda depoladı!

GALERİ

Kocaelispor-Kahramanmaraş (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Kahramanmaraş (Canlı anlatım)
Kocaeli'de dehşete düşüren görüntüler! Biter bitmez... mask
Kocaeli'de dehşete düşüren görüntüler! Biter bitmez...
Bu papağanı duyan kulaklarına inanamıyor mask
Bu papağanı duyan kulaklarına inanamıyor
Kocaelispor'da 5 futbolcunun testi pozitif mask
Kocaelispor'da 5 futbolcunun testi pozitif
İzmit’te halk otobüsünün çarptığı genç yaralandı mask
İzmit’te halk otobüsünün çarptığı genç yaralandı
CHP’li kadınlardan eğitimcilere Öğretmenler Günü ziyareti mask
CHP’li kadınlardan eğitimcilere Öğretmenler Günü ziyareti
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL