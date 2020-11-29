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29 Kas 2020 - 15:55- Spor G: 29 Kas 2020 - 15:58

Gökdeniz attı, Antalya berabere kaldı: 2-2

Süper Lig’deki temsilcimiz Gökdeniz Bayrakdar, dün Antalya formasıyla ligdeki ikinci golünü de attı.
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Süper Lig’deki temsilcimiz Gökdeniz Bayrakdar, dün Antalya formasıyla ligdeki ikinci golünü de attı. Antalya, deplasmandan beraberlikle döndü.

29 Kas 2020 - 15:55 - Spor

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