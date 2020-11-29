Ambulans otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Gölcük Devlet Hastanesi’nden aldığı hasta ile yola çıkan ambulans, Altınova ilçesindeki ışıklı kavşakta B.K. idaresindeki 77 ABB 744 plakalı otomobil ile çarpıştı.
HASTA YARA ALMADI
Kazada sağlık görevlileri ve ambulans içerisindeki hasta yara almazken otomobilin sürücüsü B.K. ile eşi M.K. yaralandı. Yaralılar ile hasta, olay yerine gelen ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.