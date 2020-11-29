Ambulans otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Gölcük Devlet Hastanesi’nden aldığı hasta ile yola çıkan ambulans, Altınova ilçesindeki ışıklı kavşakta B.K. idaresindeki 77 ABB 744 plakalı otomobil ile çarpıştı.

HASTA YARA ALMADI

Kazada sağlık görevlileri ve ambulans içerisindeki hasta yara almazken otomobilin sürücüsü B.K. ile eşi M.K. yaralandı. Yaralılar ile hasta, olay yerine gelen ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.