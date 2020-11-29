İzmit Belediyespor'un FIBA Kadınlar Avrupa Ligi maçları ertelendi

Kulübün genel menajeri Cengiz Kahraman, AA muhabirine, 4 gün önce 4 oyuncu ile teknik ekipteki 3 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını anımsattı. Dünkü testlerde kulüp başkanı Uğur Koştur ile 3 oyuncunun daha pozitif çıktığını belirten Kahraman, bu nedenle 1, 2 ve 4 Aralık'ta FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nda oynanması planlanan maçlara katılamayacaklarını bildirdi. Kahraman, FIBA'nın maçların ertelenmesi yönündeki başvurularını kabul ettiğini, yeni tarihlerin henüz belli olmadığını sözlerine ekledi.