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29 Kas 2020 - 18:34- Gündem G: 29 Kas 2020 - 18:36

“Kandıra esnafı sorunlarıyla baş başa”

Pandemi döneminde en çok etkilenen küçük esnafın sıkıntı ve sorunlarını yaklaşık bir haftadır dinleyen Kandıra CHP esnaf komisyonu esnafın dile getirdiği şikayetleri ve ayakta kalabilmek için çözüm önerilerini sıraladı
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Kandıra CHP esnaf komisyonu bir haftadır ilçe genelinde incelemelerde bulunuyor. İnlemelerini bitiren komisyon şu açıklamalarda bulundu; “İlçemiz genelinde 165 kahvehane, kıraathane ve çay ocağı bulunmakta olup, kahvehaneler ve kıraathaneler kapatıldı. İşyeri sahipleri ve çalışanlar ile ilgili bir destek açıklanmadı kapatılan bu işyerlerinde kira, vergi, SGK ve kredi ödemeleri işyeri sahiplerinin ve çalışanların yaşamsal giderleri ne olacak sorusu ayyuka çıkmıştır.

“NE GİBİ ÇÖZÜM SUNULDU”

İşyeri sahiplerine yalnızca dışarıya servis yapma izni verildi, bu koşullarda esnafa çay dağıtarak elde edecekleri kazancın yeterli olmadığı dile getirilmektedir. Bunun yeterli olmadığını düşünen bazı esnaflar işyerlerini kapatmayı düşünmektedirler. Açılış saatleri sabah 10 akşam 20 olan yalnızca paket servis yapabilmekte olan esnaf lokantalarında sabah 10’da çorba çıkartmak nedenli doğru bir karar. Bu sebepler ışığında Lokanta sahibi esnaflarımızın yalnızca paket servis yaparak giderlerini karşılayamadığı için personel sayısını azaltarak işyerlerini açık tutmaya çalışmakta. Bu ve benzeri işyerlerinde çalışmakta olan günü birlik çalışan personelin çalışamaması ve lokanta işletmecisi esnaflarımızın mali sorunlarınane gibi çözüm sunacaktır veya sunmayacaktır.

“ÇÖZÜM BEKLİYORUZ”

Okulların kademeli olarak açılacağı beyanından sonra taşımalı sistemde Okul servisi yapan esnafımız ihaleye girerek servis yapma hakkını kazanmış olup, Devletin belirlediği kriterleri yerine getirerek yapmış oldukları yatırımları şu an boşta durmakta. Okulların yeniden açılıncaya kadarki süreçte bu kapsamdaki esnafımız için, Devlet ne gibi önlemler almıştır. İşini kaybeden geliri düşen esnafımızın çözüm önerileri ve talepleri, Esnaf Odası’ndan öncülük bekliyoruz, Esnaf Odası yönetiminin guruplar halinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek sorunları belirleyip çözüm üretmesini ve esnafın sesi olmasını bekliyoruz.”

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29 Kas 2020 - 18:34 - Gündem

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