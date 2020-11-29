Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
29 Kas 2020 - 20:45- Gündem G: 29 Kas 2020 - 20:48

Sağlık Bakanı Koca güncel sayıyı açıkladı!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 29 Kasım Pazar gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 185 kişi hayatını kaybetti.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 185 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 13 bin 558’e yükseldi. Öte yandan bugün 185 kişinin hayatını kaybetmesiyle vefat sayısında yeni bir rekor kırıldı.

Bugün toplam 168 bin 212 test yapıldı. Semptom gösteren 6 bin 439 kişiyle birlikte toplam 29 bin 281 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam hasta sayısı 494 bin 351 oldu. Bugün iyileşen 4 bin 15 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 400 bin 242’ye yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.4, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 11 olduğu açıklandı. Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 54.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71.3 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 39.2 olarak duyuruldu.
# Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

29 Kas 2020 - 20:45 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Fethiye Caddesi yenileme çalışmalarında ilk adım atılıyor mask
Fethiye Caddesi yenileme çalışmalarında ilk adım atılıyor
GTÜ’den deprem bilgilendirme sistemi mask
GTÜ’den deprem bilgilendirme sistemi
Başkan Bıyık’tan pazarda koronavirüs denetimi mask
Başkan Bıyık’tan pazarda koronavirüs denetimi
Havvanaz’ın isteğini yerine getirdiler mask
Havvanaz’ın isteğini yerine getirdiler
Körfez’de tüm kurumlarla pandemiye karşı ortak mücadele mask
Körfez’de tüm kurumlarla pandemiye karşı ortak mücadele
Kulüp üyesinin adına kütüphane mask
Kulüp üyesinin adına kütüphane
Anket Koronavirüs (Covid-19) aşısı çıktığında, aşı olacak mısınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Diyanet’in maaş kararı imamları isyan ettirdi mask
Diyanet’in maaş kararı imamları isyan ettirdi
CHP'li Sirmen’e 13 milyon 658 bin lira ceza mask
CHP'li Sirmen’e 13 milyon 658 bin lira ceza
İşte vaka sayısı yüzde 100 artan iller mask
İşte vaka sayısı yüzde 100 artan iller
İmamoğlu ve Hürriyet konut alanını gezdi “Önümüzdeki ay temel atma ve lansman yapılacak” mask
İmamoğlu ve Hürriyet konut alanını gezdi “Önümüzdeki ay temel atma ve lansman yapılacak”
Manukyan’ın miras davasında sona gelindi mask
Manukyan’ın miras davasında sona gelindi
Derince'de iğrenç olay! Çocuk pornografilerini telefonda depoladı! mask
Derince'de iğrenç olay! Çocuk pornografilerini telefonda depoladı!

GALERİ

Kocaelispor-Kahramanmaraş (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Kahramanmaraş (Canlı anlatım)
Kocaeli'de dehşete düşüren görüntüler! Biter bitmez... mask
Kocaeli'de dehşete düşüren görüntüler! Biter bitmez...
Bu papağanı duyan kulaklarına inanamıyor mask
Bu papağanı duyan kulaklarına inanamıyor
Kocaelispor'da 5 futbolcunun testi pozitif mask
Kocaelispor'da 5 futbolcunun testi pozitif
İzmit’te halk otobüsünün çarptığı genç yaralandı mask
İzmit’te halk otobüsünün çarptığı genç yaralandı
CHP’li kadınlardan eğitimcilere Öğretmenler Günü ziyareti mask
CHP’li kadınlardan eğitimcilere Öğretmenler Günü ziyareti
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL