Sağlık Bakanı Koca güncel sayıyı açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 185 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 13 bin 558’e yükseldi. Öte yandan bugün 185 kişinin hayatını kaybetmesiyle vefat sayısında yeni bir rekor kırıldı.

Bugün toplam 168 bin 212 test yapıldı. Semptom gösteren 6 bin 439 kişiyle birlikte toplam 29 bin 281 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam hasta sayısı 494 bin 351 oldu. Bugün iyileşen 4 bin 15 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 400 bin 242’ye yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.4, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 11 olduğu açıklandı. Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 54.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71.3 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 39.2 olarak duyuruldu.