İzmit'te sokağa çıkma kısıtlaması yeniden başladı

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan kararlar gereği saat 20.00 itibariyle yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasının ardından İzmit'te sokaklar boşaldı. Genelge ile izin verilen kişiler dışındaki herkes evlerine çekildi. Sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi sabahı saat 05.00 itibariyle sona erecek.