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29 Kas 2020 - 20:49- Gündem G: 29 Kas 2020 - 20:51

İzmit'te sokağa çıkma kısıtlaması yeniden başladı

Kocaeli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İzmit'te sokaklar boş kaldı.

Demirören Haber Ajansı
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Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan kararlar gereği saat 20.00 itibariyle yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasının ardından İzmit'te sokaklar boşaldı. Genelge ile izin verilen kişiler dışındaki herkes evlerine çekildi. Sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi sabahı saat 05.00 itibariyle sona erecek.
# koronavirüs, İzmit

29 Kas 2020 - 20:49 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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