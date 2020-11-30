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30 Kas 2020 - 09:33- Gündem G: 30 Kas 2020 - 09:37

CHP Kocaeli İl Başkanı Yıldızlı'nın testi pozitif çıktı

Kocaeli CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

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Kocaeli CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün tomografi çekimi ve kan tahlillerinin ardından yapılan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını kaydetti. Tedavi sürecinin evde devam edeceğini belirten Yıldızlı, "Tedavi sürecini sağlıklı bir şekilde atlatarak yeniden aranızda olmak dileğiyle." ifadelerini kullandı.
# Kocaeli

30 Kas 2020 - 09:33 - Gündem

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