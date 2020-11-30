Kabine bugün toplanıyor! Yeni yasaklar gündemde

Türkiye’de corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 500’ü geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen cuma günü “Yeni tedbirler almaya mecburuz, alacağız” açıklamasının ardından gözler bugün toplanacak Kabine’de…

YENİ ÖNLEMLER

Kabine’nin ana gündem maddesi salgına karşı alınacak yeni önlemler ve kısıtlamalar olacak. Toplantıda Sağlık Bakam Fahrettin Koca son 10 günlük tabloyla ilgili bir sunum yapacak. 15 gündür hafta sonları 20.00-10.00 arası uygulanan sokağa çıkma yasağının genişletilmesi; yasağın vaka ve ölüm sayılarının yüksek olduğu bazı illerde hafta içi de uygulanması gibi önlemlerin alınması bekleniyor.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Afşin Kayıpmaz geçen hafta yaptığı açıklamada eğer önlemlere uyulmazsa hafta sonu sokağa çıkma yasağının hafta içine de yayılabileceğini söylemişti.