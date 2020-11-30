Kabine bugün toplanıyor! Yeni yasaklar gündemde

Türkiye’de corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 500’ü geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen cuma günü “Yeni tedbirler almaya mecburuz, alacağız” açıklamasının ardından gözler bugün toplanacak Kabine’de…
YENİ ÖNLEMLER
Kabine’nin ana gündem maddesi salgına karşı alınacak yeni önlemler ve kısıtlamalar olacak. Toplantıda Sağlık Bakam Fahrettin Koca son 10 günlük tabloyla ilgili bir sunum yapacak. 15 gündür hafta sonları 20.00-10.00 arası uygulanan sokağa çıkma yasağının genişletilmesi; yasağın vaka ve ölüm sayılarının yüksek olduğu bazı illerde hafta içi de uygulanması gibi önlemlerin alınması bekleniyor.
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Afşin Kayıpmaz geçen hafta yaptığı açıklamada eğer önlemlere uyulmazsa hafta sonu sokağa çıkma yasağının hafta içine de yayılabileceğini söylemişti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.