Meteoroloji uyardı: Yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Çanakkale, Kocaeli, İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ile Akdeniz Bölgesi'nde; Aydın, Burdur, Isparta, Antalya ve Mersin'de yağış öngörülüyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Ege Denizi'nin kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına bekleniyor. Fırtınanın salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında, hafta ortasından itibaren ise iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.