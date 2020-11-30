Meteoroloji uyardı: Yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Çanakkale, Kocaeli, İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ile Akdeniz Bölgesi'nde; Aydın, Burdur, Isparta, Antalya ve Mersin'de yağış öngörülüyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Ege Denizi'nin kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına bekleniyor. Fırtınanın salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında, hafta ortasından itibaren ise iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.