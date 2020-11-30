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30 Kas 2020 - 14:25- Siyaset G: 30 Kas 2020 - 14:26

“Esnafın fatura borçları 6 ay ertelensin”

Büyük Birlik Partisi (BBP) Gölcük İlçe Başkanı Şahin Akpınar, Covid-19 sürecinde getirilen kısıtlamaların yanına çözümün de konulması gerektiğini belirterek, “Esnafın doğalgaz, elektrik, su gibi faturaları 6 ay süreyle ertelenmeli” dedi
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BBP Gölcük İlçe Başkanı Şahin Akpınar, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlerden etkilenen esnafın durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akpınar, “Yeniden kapsamlı bir çalışma yapılmalıdır. Görülüyor ki 2021 yazına kadar bu mücadele sürecek. Esnafımızla ilgili bir çare üretmek durumundayız. Kısıtlama getirirken çözümü de koyacağız. Bizim teklifimiz şu; esnafın doğalgaz, elektrik, su gibi faturaları en az 6 ay süreyle ertelenmeli. Esnafa hibe ve faizsiz kredi desteği yapılmalı. İşçilere yapılan ödenek miktarı arttırılmalı. Nisan 2020’den sonra işe giren ve ücretsiz izne ayrılanlar da aynı destekten faydalanmalı” dedi.

“LANETLİYORUM, KINIYORUM”

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete tepki gösteren Şahin Akpınar, “Lanetliyorum, kınıyorum. Bununla ilgili en ağır şekilde yeniden kanun çıkartalım, buna bir son verelim” dedi. Terörle mücadeleye de değinen BBP Gölcük ilçe başkanı Şahin Akpınar, Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde 17 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldığını belirterek, terörle yurt içinde ve yurt dışında mücadele eden asker, polis ve diğer güvenlik kuvvetlerine Allah’tan yardım, şehitlere rahmet diledi.
# yardım, Gölcük

30 Kas 2020 - 14:25 - Siyaset

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