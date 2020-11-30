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30 Kas 2020 - 14:26- Siyaset G: 30 Kas 2020 - 14:27

“AK Parti, milletine tepeden bakanların partisi değil”

AKP Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, ilçe teşkilatındaki çalışmalarını pandemi koşullarında sürdürdüklerini belirterek, “AK Parti milletine tepeden bakanların, elini arkasında bağlayarak efendilik taslayanların partisi değildir. AKP, bir hizmet partisidir” dedi
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AKP Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, koronavirüsle mücadele, ülke ve ilçe gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Seymen, ilk olarak koronavirüsle mücadele konusuna değindi. “Maalesef Kocaeli, hastalık yoğunluğu bakımından ilk 5 şehir içerisinde yer alıyor. Tabii bunda Kocaeli’nin transit yollar üzerinde bulunan bir bölgede olmasının etkisi de büyük. Sağlık Bakanlığımızın koordinesinde gerekli çalışmalar yapılıyor. Sağlık çalışanlarımıza, esnaflarımıza ve işyerleri kapanan hemşerilerimize destek olmak için, sevdiklerimizi kaybetmemek, onlara fiziki olarak uzak kalmamak için bizler üzerimize düşeni yapmalıyız” diye konuştu.

“AK PARTİ GÖNÜL PARTİSİDİR”

İlçe teşkilatının çalışmalarına değinen Seymen, “İlçe teşkilatımızda çalışmalarımız, pandemi koşullarında devam ediyor. İlçe Kadın Kolları Başkanımız, genel merkezimizin oluru ve İl Başkanlığımızın takdirleriyle Saime Yelken hanımefendi olmuştur. Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Kendisi ile başarılı çalışmalarımızı inşallah sürdüreceğiz. Teşkilatımızda arkadaşlarımızla çok fazla bir araya gelmemeye çalışıyoruz. Ancak bu durum, vatandaşlarımızdan uzak duracağımız anlamına gelmiyor. AK Parti, gönül partisidir. Gönüllerden uzak kalmayı bir an bile düşünmez. AK Parti, bir hizmet partisidir. Milletine tepeden bakanların, elini arkasında bağlayarak efendilik taslayanların partisi değildir” dedi.
# Kocaeli, Gölcük, destek, AKP, hastalık

30 Kas 2020 - 14:26 - Siyaset

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