DEVA’lı Memiş: Gebze için biz hazırız

DEVA Partisi Kocaeli 1. Olağan İl Kongresi Genel Başkan Ali Babacan’ın katılımı ile Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Gebze İlçe Başkanı Kemal Memiş ve yöneticileri ile Gebze DEVA gönüllüleri tam kadro kongrede yerlerini aldılar. Yaklaşık 120 araçlık konvoy ile Gebze’den yola çıkarak Kocaeli’de Genel Başkan Ali Babacan’ı karşıladılar ve kongre merkezine geçtiler. Kongre sonrasında Memiş, değerlendirmelerde bulundu.

“ŞİMDİ MAHALLİ TEŞKİLATLANMA ZAMANI”

Kongre merkezinde Kemal Memiş, “Artık Kocaeli il ve ilçe teşkilatlanmalarımızı, kongrelerimizi ve icra kurullarımızı tamamladık. Şimdi mahalli teşkilatlanmaları hızlandırma zamanıdır. Aralık ayı ortasında Gebze ilçe Başkanlık binamızın açılışını yapacağız. Bundan sonra vites yükselterek yolumuza devam edeceğiz. Gebze’nin sorunları çok, derdi çok biliyoruz. Gebze’nin demokrasiye ihtiyacı var. Gebze’nin atılıma ihtiyacı var. Gebze’nin DEVA’ya ihtiyacı var. Biz hazırız” dedi.