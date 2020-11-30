Saadet Kocaeli Divanı, Zoom’da buluştu

Disiplinli bir şekilde saha ve teşkilat çalışmalarına devam eden Saadet Partisi Kocaeli Teşkilatı, İl Divan Toplantısını, 29 Kasım Pazar günü dijital ortamda yaptı. Zoom programı üzerinden gerçekleştirilen il divan toplantısına il Yönetimi ve ilçe ana kademeleri, kadın ve gençlik kolları başkanları katıldı. Aylık Çalışmalarının değerlendirildiği İl Divan Toplantısı Zoom uygulaması üzerinden yoğun bir katılım ile gerçekleştirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.