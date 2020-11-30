Saadet Kocaeli Divanı, Zoom’da buluştu

Disiplinli bir şekilde saha ve teşkilat çalışmalarına devam eden Saadet Partisi Kocaeli Teşkilatı, İl Divan Toplantısını, 29 Kasım Pazar günü dijital ortamda yaptı. Zoom programı üzerinden gerçekleştirilen il divan toplantısına il Yönetimi ve ilçe ana kademeleri, kadın ve gençlik kolları başkanları katıldı. Aylık Çalışmalarının değerlendirildiği İl Divan Toplantısı Zoom uygulaması üzerinden yoğun bir katılım ile gerçekleştirdi.