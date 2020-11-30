Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
30 Kas 2020 - 14:29- Sağlık G: 30 Kas 2020 - 14:32

Test sonucu çıkana kadar kendinizi karantinaya alın

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Güneş, “Test yaptıran vatandaşlarımızın testi yaptırır yaptırmaz kendilerini sonuç çıkıncaya kadar karantinaya almalarını çok önem arz etmektedir” dedi.
mask

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Güneş hem koronavirüs ilaçları ile alakalı hem de PCR testlerinin yapılmasının ardından izolasyon sürecinin önemine dair bilgilendirmelerde bulundu. Başhekim Güneş açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “İnsanların yüzde 80’e yakını semptomsuz veya hafif yüzde 10’nun Covid-19’u hafif ağır, kalan kısmında ağır geçirdiğini biliyoruz.

 CİHAZA BAĞLANMAK

Hastalarımız, ‘Ben ilaç almadan da bunu hafif atlattım’ diye düşünüyor olabilir ama özellikle hastanelere ağır şikayetlerle gelen hastaların ilaç kullanmayan hastalar olduğunun altını çizmek istiyoruz. Yani hastaneye yatan, yoğun bakıma geçişi olan, cihaza bağlanan ve erken dönemde kaybetmek durumunda kaldığımız hastaların önemli kısmı erken dönemde tedavisi başlanmayan ve erken dönemde ilacını almayan kişiler olduğunu bilelim. ‘Eğer kötüleşirsem ilacı alayım veya al’ diye bir yaklaşım doğru değil. Çünkü geç dönemde alınan ilaçların artık etkisi olmuyor. O nedenle erken dönemde ilaçlarımızı mutlak almalıyız.

TEST SONUÇLARI

Covid-19 vaka artışı gün geçtikçe Sağlık Bakanımızın da bildirdiği gibi ne yazık ki süratle yayılmaktadır. Yayılmasındaki sebepler arasında halkımızın önemli kısmının ihmalleri de yer almaktadır. Çok defa tanık oluyoruz ki Covid-19 testi yaptıran vatandaşlar üstelik sağlıkçılar tarafından bu konuda kendilerine yapılan uyarı ve HES’te ‘riskli’ konumda olmalarına rağmen kendilerini karantinaya almamakta, toplumla teması sürdürmektedir. Bu kişiler bilmelidir ki testlerinin pozitif çıkması halinde testi yaptırdıkları zaman ile test sonucunun çıktığı zaman arasında temasta bulundukları her kim varsa riske etmişlerdir. Üstelik testten önceki günlerde de virüsü taşıdıkları şüphesi kuvvetlidir. Test yaptıran vatandaşlarımızın testi yaptırır yaptırmaz kendilerini sonuç çıkıncaya kadar karantinaya almalarını çok önem arz etmektedir.”

# koronavirüs, eğitim

30 Kas 2020 - 14:29 - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Sağlık Sen’den filyasyon ekiplerine ziyaret mask
Sağlık Sen’den filyasyon ekiplerine ziyaret
Kanser hakkında merak edilenler mask
Kanser hakkında merak edilenler
Kış aylarında beslenme önerileri mask
Kış aylarında beslenme önerileri
Evde spor yaparken doğru bilinen yanlışlara dikkat! mask
Evde spor yaparken doğru bilinen yanlışlara dikkat!
Koronavirüs sürecinde sağlıklı beslenme balık tüketimi önerisi mask
Koronavirüs sürecinde sağlıklı beslenme balık tüketimi önerisi
Burun estetiği öncesi bunlara DİKKAT ! mask
Burun estetiği öncesi bunlara DİKKAT !
Anket Koronavirüs (Covid-19) aşısı çıktığında, aşı olacak mısınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Diyanet’in maaş kararı imamları isyan ettirdi mask
Diyanet’in maaş kararı imamları isyan ettirdi
İşte vaka sayısı yüzde 100 artan iller mask
İşte vaka sayısı yüzde 100 artan iller
İmamoğlu ve Hürriyet konut alanını gezdi “Önümüzdeki ay temel atma ve lansman yapılacak” mask
İmamoğlu ve Hürriyet konut alanını gezdi “Önümüzdeki ay temel atma ve lansman yapılacak”
"Pazar günü evde oturun, pencerenizi bile açmayın" mask
"Pazar günü evde oturun, pencerenizi bile açmayın"
Bakanlık duyurdu: Covid ilaçlarının kullanımı hakkında uyarı mask
Bakanlık duyurdu: Covid ilaçlarının kullanımı hakkında uyarı
Kocaeli'de otomobil bariyere saplandı: 1 yaralı mask
Kocaeli'de otomobil bariyere saplandı: 1 yaralı

GALERİ

Otobüste 87 kilo eroin bulundu mask
Otobüste 87 kilo eroin bulundu
Sporcu gıdaları üretiminde Türkiye söz sahibi olacak mask
Sporcu gıdaları üretiminde Türkiye söz sahibi olacak
Kocaelispor-Kahramanmaraş (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Kahramanmaraş (Canlı anlatım)
Kocaeli'de dehşete düşüren görüntüler! Biter bitmez... mask
Kocaeli'de dehşete düşüren görüntüler! Biter bitmez...
Bu papağanı duyan kulaklarına inanamıyor mask
Bu papağanı duyan kulaklarına inanamıyor
Kocaelispor'da 5 futbolcunun testi pozitif mask
Kocaelispor'da 5 futbolcunun testi pozitif
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL