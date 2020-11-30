Test sonucu çıkana kadar kendinizi karantinaya alın

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Güneş hem koronavirüs ilaçları ile alakalı hem de PCR testlerinin yapılmasının ardından izolasyon sürecinin önemine dair bilgilendirmelerde bulundu. Başhekim Güneş açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “İnsanların yüzde 80’e yakını semptomsuz veya hafif yüzde 10’nun Covid-19’u hafif ağır, kalan kısmında ağır geçirdiğini biliyoruz.

CİHAZA BAĞLANMAK

Hastalarımız, ‘Ben ilaç almadan da bunu hafif atlattım’ diye düşünüyor olabilir ama özellikle hastanelere ağır şikayetlerle gelen hastaların ilaç kullanmayan hastalar olduğunun altını çizmek istiyoruz. Yani hastaneye yatan, yoğun bakıma geçişi olan, cihaza bağlanan ve erken dönemde kaybetmek durumunda kaldığımız hastaların önemli kısmı erken dönemde tedavisi başlanmayan ve erken dönemde ilacını almayan kişiler olduğunu bilelim. ‘Eğer kötüleşirsem ilacı alayım veya al’ diye bir yaklaşım doğru değil. Çünkü geç dönemde alınan ilaçların artık etkisi olmuyor. O nedenle erken dönemde ilaçlarımızı mutlak almalıyız.

TEST SONUÇLARI

Covid-19 vaka artışı gün geçtikçe Sağlık Bakanımızın da bildirdiği gibi ne yazık ki süratle yayılmaktadır. Yayılmasındaki sebepler arasında halkımızın önemli kısmının ihmalleri de yer almaktadır. Çok defa tanık oluyoruz ki Covid-19 testi yaptıran vatandaşlar üstelik sağlıkçılar tarafından bu konuda kendilerine yapılan uyarı ve HES’te ‘riskli’ konumda olmalarına rağmen kendilerini karantinaya almamakta, toplumla teması sürdürmektedir. Bu kişiler bilmelidir ki testlerinin pozitif çıkması halinde testi yaptırdıkları zaman ile test sonucunun çıktığı zaman arasında temasta bulundukları her kim varsa riske etmişlerdir. Üstelik testten önceki günlerde de virüsü taşıdıkları şüphesi kuvvetlidir. Test yaptıran vatandaşlarımızın testi yaptırır yaptırmaz kendilerini sonuç çıkıncaya kadar karantinaya almalarını çok önem arz etmektedir.”