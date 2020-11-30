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30 Kas 2020 - 14:32- Gündem G: 30 Kas 2020 - 14:34

Körfez Sanayi Sitesi’ne yeni yağmur suyu hattı

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yarımca Sanayi Sitesi içerisinde yağmur suyu birikmesini engellemek adına 300 metrelik yağmur suyu döşeme çalışması gerçekleştirdi
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Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir yanında çalışmaları sürdürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU ekipleri ile birlikte kentin alt yapısını yenileyen Körfez Belediyesi, acil ihtiyaç duyulan noktalara da müdahale ediyor. Bu kapsamda ekipler sanayi esnafının da talebi ile birlikte yağmur yağdığı zamanlarda su birikmesinin yaşandığı Sanayi Sitesi içerisinde çalışma yürüttü.

300 METRELİK HAT

Yarımca Sanayi Sitesi’nin içerisinde su birikintisini önlemek ve tahliyeyi kolaylaştırmak adına Körfez Belediyesi ekipleri 300 metrelik alanda yağmur suyu hattı döşeme işlemi gerçekleştirdi. Bağlantı künklerinin de koyulduğu çalışma tamamlanırken, özellikle sanayi esnafı çalışmadan dolayı Başkan Şener Söğüt’e ve belediye ekiplerine teşekkür etti.
# Kocaeli, Büyükşehir, Körfez

30 Kas 2020 - 14:32 - Gündem

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