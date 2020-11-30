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30 Kas 2020 - 14:34- Gündem G: 30 Kas 2020 - 14:35

Tarihçi Şükür’den kaymakama ziyaret

Tarihçi Rıdvan Şükür, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara’yı makamında ziyaret etti. Görüşme sırasında Tarihçi Şükür, yayınlanmış iki kitabını imzalayarak Kara’ya takdim etti.

Darıca ve çevre tarihi ile yakından ilgilenen Darıca ilçe Kaymakamına,  Çayırova teknik bahçıvanlık okulu ve Gebze çevresinde kırsal yerleşim kitapları hakkında bilgi veren tarihçi Şükür,  kitaplarının cumhuriyet dönemi içinde bölgede yaşanan değişim ve dönüşüm hakkında bilgiler sunduğunu, yakın döneme ışık tuttuğunu söyledi.

DARICA TARİHİ

Kitabında yakın döneme kadar Gebze ilçesine bağlı bir yerleşim olan Darıca hakkında da bilgiler bulundurduğunu ifade etti. Tarihçi Şükür, yakın zamanda babasını kaybeden Kara’ya ziyaret sırasında taziyelerini de sundu. Tarihçi Rıdvan Şükür, kendisi ile yakından ilgilenen Darıca ilçe kaymakamı Yüksel Kara’ya teşekkür etti. Darıca kaymakamı, Rıdvan Şükür’e yeni çalışmalarında başarıla diledi.  
# Gebze

30 Kas 2020 - 14:34 - Gündem

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