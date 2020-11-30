Gelecek Kocaeli’den Körfez köyleri turu

Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, danışmanı Şeref Meydan ve il kadın kolları başkanı Yeşim Yener Akdeniz ile birlikte İlimtepe Mahallesi Muhtarı Kazım Elmas, Sevindikli Mahallesi Muhtarı Fikri Yaşar Koşan ile Naip ve Şemsettin Mahallelerini ziyaret ettiler. Başaran ile beraberindekiler Körfez ilçesindeki köy ziyaretlerinde vatandaşlarla sohbet ettiler. ‘Bizler siyasileri sadece seçim dönemlerinde görüyoruz’ diyen köylüler, “Halimizi ne soruyorsunuz. Gördüğünüz gibi, perişan bir haldeyiz. Ne olacak halimiz. Memleketi bu hale getirenler gitsin de kim gelirse gelsin” dediler. Vatandaşlarla kısa süreli diyaloglar kuran Başaran ile beraberindekiler, gördükleri ilgi karşısında adeta moral depoladılar.