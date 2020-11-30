Darıca Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz internet desteği

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı örnek çalışmalarla fark yaratan Darıca Belediyesi, eğitime de her fırsatta destek vermeye devam ediyor. Uzaktan eğitim sürecinde mahallelerde bulunan bilgi evlerinde EBA Destek Noktaları oluşturan Darıca Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilerin uzaktan eğitimden geri kalmaması için de çalışma başlattı.
256 HANEYE 1 YILLIK ÜCRETSİZ İNTERNET
Darıca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak yürütülen proje kapsamında maddi durumları iyi olmayan ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı’ndan şartlı eğitim desteği alan 256 haneye Darıca Belediyesi tarafından ücretsiz internet paketleri dağıtıldı. 1 yıllık eğitim öğretim süreci boyunca ücretsiz internet paketinden faydalanacak olan öğrenciler ve aileler Darıca Belediyesi’ne teşekkür ettiler.
BIYIK: “EĞİTİME DESTEĞİMİZ SÜRECEK”
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da tek tek öğrencileri ve ailelerini ziyaret ederek internet paketlerini takdim ederken her zaman yanlarında olacaklarını söyledi. Zor zamanlarda vatandaşların sırtını dayadığı bir belediye anlayışıyla hareket ettiklerini ve Darıcalıların hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Ülke ve dünya olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bizler Darıca Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekiplerimizle birlikte canla başla çalışıyoruz. Eğitimi de her zaman önemsiyor ve destek oluyoruz. Mahallelerde EBA destek noktaları oluşturarak uzaktan eğitim sürecinde vatandaşlarımıza katkı sunduk. Şartlı eğitim desteği alan vatandaşlarımıza da 1 yıl boyunca ücretsiz internet desteği sağlıyoruz. Eğitime desteğimiz her zaman devam edecek” diye konuştu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.