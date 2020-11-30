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30 Kas 2020 - 16:05- Gündem G: 30 Kas 2020 - 16:43

Kocaeli’de bir günde koronadan 5 kişi öldü

Koronavirüs salgını nedeniyle bugün Kocaeli’de 5 kişi hayatını kaybetti

Serkan Üldeş
Serkan Üldeş Tüm Haberleri
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Tüm dünyada olduğu ülkemizde artan koronavirüs vakaları ve ölümleri nedeniyle vatandaş oldukça tedirgin oldu. Bilim Kurulu’nun hafta sonu aldıkları yasakları yetersiz bulan vatandaşlar, hafta içi de sokağa çıkma yasağının yanında bir çok alandan yasak getirilmesi taraftarı.   Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Kocaeli’nin de içinde bulunduğu illeri sürekli olarak açıklaması tedirginliği yükseltti. Kocaeli’de  ise bugün 5 vatandaş koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti.

AYŞE ERDEM VEFAT ETTİ

İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesinde ikamet eden İşçi emeklisi merhum Örel Erdem’in eşi, 3 çocuk annesi Ayşe Erdem (68) Covid-19 rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 15 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

BÜLENT TATAR VEFAT ETTİ

Gebze Gaziler Mahallesi’nde ikamet eden emekli elektrik ustası 2 çocuk babası Bülent Tatar (53) Covd-19 rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 11 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

FATMA BOZTÜRK VEFAT ETTİ

Kandıra Karadivan Mahallesi’nde ikamet eden Çiftçi merhum Hamdi Boztürk’ün eşi, 3 çocuk annesi Fatma Boztürk (91) Covid-19 rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 3 gündür tedavi gördüğü KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

FERİDE GÜMÜŞ VEFAT ETTİ

İzmit Kulmahmut Mahallesi’nde ikamet eden Çiftçi merhum Muzaffer Gümüş’ün eşi, 4 çocuk annesi Feride Gümüş (85) Covid-19 rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 6 gündür tedavi gördüğü KOÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

HAYREDDİN KATLANÇ VEFAT ETTİ

Gebze Osman Yılmaz Mahallesi’nde ikamet eden Avizeci, 2 çocuk babası Hayreddin Katlanç (71) Covid-19 rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 12 gündür tedavi gördüğü Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde kalp krizi nedeniyle vefat etti.

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30 Kas 2020 - 16:05 - Gündem

Muhabir Serkan Üldeş

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