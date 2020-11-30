Kocaeli’de bir günde koronadan 5 kişi öldü

Tüm dünyada olduğu ülkemizde artan koronavirüs vakaları ve ölümleri nedeniyle vatandaş oldukça tedirgin oldu. Bilim Kurulu’nun hafta sonu aldıkları yasakları yetersiz bulan vatandaşlar, hafta içi de sokağa çıkma yasağının yanında bir çok alandan yasak getirilmesi taraftarı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Kocaeli’nin de içinde bulunduğu illeri sürekli olarak açıklaması tedirginliği yükseltti. Kocaeli’de ise bugün 5 vatandaş koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti.
AYŞE ERDEM VEFAT ETTİ
İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesinde ikamet eden İşçi emeklisi merhum Örel Erdem’in eşi, 3 çocuk annesi Ayşe Erdem (68) Covid-19 rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 15 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
BÜLENT TATAR VEFAT ETTİ
Gebze Gaziler Mahallesi’nde ikamet eden emekli elektrik ustası 2 çocuk babası Bülent Tatar (53) Covd-19 rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 11 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
FATMA BOZTÜRK VEFAT ETTİ
Kandıra Karadivan Mahallesi’nde ikamet eden Çiftçi merhum Hamdi Boztürk’ün eşi, 3 çocuk annesi Fatma Boztürk (91) Covid-19 rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 3 gündür tedavi gördüğü KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
FERİDE GÜMÜŞ VEFAT ETTİ
İzmit Kulmahmut Mahallesi’nde ikamet eden Çiftçi merhum Muzaffer Gümüş’ün eşi, 4 çocuk annesi Feride Gümüş (85) Covid-19 rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 6 gündür tedavi gördüğü KOÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
HAYREDDİN KATLANÇ VEFAT ETTİ
Gebze Osman Yılmaz Mahallesi’nde ikamet eden Avizeci, 2 çocuk babası Hayreddin Katlanç (71) Covid-19 rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 12 gündür tedavi gördüğü Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde kalp krizi nedeniyle vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.