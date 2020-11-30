Belsa kongresi yapılamayacak

Belsa Plaza İş Merkezi Yönetimi Kat Malikleri Olağan Kongresi 2021 Ocak ayında yapılacaktı. Ancak İçişleri Bakanlığı'nın aldığı son kararla Belsa Plaza İş Merkezi Yönetimi Kat Malikleri Olağan Kongresi ertelenmek zorunda kaldı. 1 Mart tarihinden önce yapılmayacak kongrenin tarihi henüz belirlenmedi.

BAKANLIK ERTELEME KARARI VERDİ

634 Bağımsız bölüm ve 259 kat maliki üyesinin bulunduğu kongre tarihini Belsa Plaza yöneticileri Yaşar Kardeş, Fadime Coşkun ve Necdet Polat yapacağı toplantı sonrası karar verecek. Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla İçişleri Bakanlığı genelgesi çerçevesinde; STK’lar, kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, barolar ve meslek odaları tarafından düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil) 1 Mart tarihine kadar ertelenmesi kararı verilmişti.