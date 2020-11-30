KBFT, sağlıkçıları fotoğraflayacak

Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği Başkanı Kemal Kaya, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarını fotoğraflayarak bir sergi açacaklarını duyurdu. Kaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bir sivil toplum kuruluşu olarak bu zor dönemde sağlık çalışanlarının yanında olduğunu, kendilerine her zaman destek verdiğini, İnsanlık adına yaptıkları büyük fedakarlıklar ve özveriyi , sanatsal bir ifade ile farkındalık yaratarak ve sonucunda da büyük bir sergi ile taçlandırmak amacı ile, Fotoğraflama çalışmalarına başlamıştır. Bilindiği üzere sıkıntılı bir dönemden geçmekteyiz. Bu sıkıntılı ve stresli dönemi bizlerden ziyade, sağlık çalışanlarımız daha da fazla yaşamaktadırlar. Aynı zamanda hastanelerimizde sağlık çalışanlarımıza karşı dönem dönem olumsuz tavırlar ve şiddet eylemleri de devam etmektedir.

41 FOTOĞRAFTAN OLUŞACAK

Gerekli izinler alınarak, Üyelerimizden, Dr.Ahmet Remzi Tülüce, Murat İbranoğlu, Arzu İbranoğlu, Gökhan Oruçoğlu ve Murat Şimşek’ten oluşan ekip ile çalışmalara başlamıştır. Üyelerimizin, kendi yaşamlarını da tehlikeye atarak, bu çalışmaya destek vermeleri, her türlü övgünün üzerindedir. Kocaeli’de yaşayan duyarlı vatandaşlarımızdan isteğimiz, 41 fotoğraftan oluşacak sergi için, sadece baskı ücretini ödeyecek destek sağlamaları"