Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
30 Kas 2020 - 16:46- Ekonomi G: 30 Kas 2020 - 16:49

Altın alacaklar dikkat! Fiyatlar serbest düşüşte

Altın fiyatlarında son haftalarda yaşanan düşüş bugün de devam etti. Gram altın fiyatı 440 TL'ye kadar indi. Ons altın ise 1770 doların altında.
mask

Gram altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde düşüşünü sürdürdü. İç piyasada dolarda gün içerisinde yaşanan geri çekilme gram altın fiyatlarındaki düşüşü hızlandırdı. Gram altın bugün yüzde 2’ye yakın değer kaybederek 440 TL seviyesine indi.

Küresel piyasalarda ise corona virüsüne karşı geliştirilen aşı çalışmaları ile düşüşe geçen ons altında bugün de kan kaybı devam etti. 2 bin doların üzerine çıkarak tarihi rekorunu kıran ons altın 1764 dolar seviyesini gördü.

Covid-19 aşısında yaşanan gelişmeler ile son üç haftadır ons altının fiyatı geriliyor. Öte yandan Biden’ın zaferiyle sonuçlanan ABD seçim süreci de yakından takip ediliyor. Yeni bir ekonomik yardım paketi gündemdeki yerini korurken ons altın söz konusu yardım paketinin büyüklüğüne göre yön belirleyebilir.
# Dolar, yardım, altın

30 Kas 2020 - 16:46 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Zeytinoğlu: 6.7’lik büyüme, yılı kurtarma şansı sağladı mask
Zeytinoğlu: 6.7’lik büyüme, yılı kurtarma şansı sağladı
Albaraka Türk başarısını yinelide mask
Albaraka Türk başarısını yinelide
Paşabahçe mağazaları ile  “KAHVE BAHANE” mask
Paşabahçe mağazaları ile  “KAHVE BAHANE”
Samsung’dan PC olmadan çalışabilen akıllı monitör! mask
Samsung’dan PC olmadan çalışabilen akıllı monitör!
Kastamonu Entegre, İş Ödülü’nün sahibi oldu mask
Kastamonu Entegre, İş Ödülü’nün sahibi oldu
Operasyonel kiralama sektöründen yatırım mask
Operasyonel kiralama sektöründen yatırım
Anket Koronavirüs (Covid-19) aşısı çıktığında, aşı olacak mısınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Diyanet’in maaş kararı imamları isyan ettirdi mask
Diyanet’in maaş kararı imamları isyan ettirdi
İşte vaka sayısı yüzde 100 artan iller mask
İşte vaka sayısı yüzde 100 artan iller
İmamoğlu ve Hürriyet konut alanını gezdi “Önümüzdeki ay temel atma ve lansman yapılacak” mask
İmamoğlu ve Hürriyet konut alanını gezdi “Önümüzdeki ay temel atma ve lansman yapılacak”
"Pazar günü evde oturun, pencerenizi bile açmayın" mask
"Pazar günü evde oturun, pencerenizi bile açmayın"
Bakanlık duyurdu: Covid ilaçlarının kullanımı hakkında uyarı mask
Bakanlık duyurdu: Covid ilaçlarının kullanımı hakkında uyarı
Kocaeli'de otomobil bariyere saplandı: 1 yaralı mask
Kocaeli'de otomobil bariyere saplandı: 1 yaralı

GALERİ

Otobüste 87 kilo eroin bulundu mask
Otobüste 87 kilo eroin bulundu
Sporcu gıdaları üretiminde Türkiye söz sahibi olacak mask
Sporcu gıdaları üretiminde Türkiye söz sahibi olacak
Kocaelispor-Kahramanmaraş (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Kahramanmaraş (Canlı anlatım)
Kocaeli'de dehşete düşüren görüntüler! Biter bitmez... mask
Kocaeli'de dehşete düşüren görüntüler! Biter bitmez...
Bu papağanı duyan kulaklarına inanamıyor mask
Bu papağanı duyan kulaklarına inanamıyor
Kocaelispor'da 5 futbolcunun testi pozitif mask
Kocaelispor'da 5 futbolcunun testi pozitif
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL