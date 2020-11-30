Altın alacaklar dikkat! Fiyatlar serbest düşüşte

Gram altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde düşüşünü sürdürdü. İç piyasada dolarda gün içerisinde yaşanan geri çekilme gram altın fiyatlarındaki düşüşü hızlandırdı. Gram altın bugün yüzde 2’ye yakın değer kaybederek 440 TL seviyesine indi.

Küresel piyasalarda ise corona virüsüne karşı geliştirilen aşı çalışmaları ile düşüşe geçen ons altında bugün de kan kaybı devam etti. 2 bin doların üzerine çıkarak tarihi rekorunu kıran ons altın 1764 dolar seviyesini gördü.

Covid-19 aşısında yaşanan gelişmeler ile son üç haftadır ons altının fiyatı geriliyor. Öte yandan Biden’ın zaferiyle sonuçlanan ABD seçim süreci de yakından takip ediliyor. Yeni bir ekonomik yardım paketi gündemdeki yerini korurken ons altın söz konusu yardım paketinin büyüklüğüne göre yön belirleyebilir.