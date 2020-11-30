Pendik’te epilasyon aleti çalan hırsızlar tutuklandı

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz hafta Pendik’te meydana geldi. Evli olan çift, oğullarının aracıyla bir iş yerinden 8 adet epilasyon aleti çaldı. Polis ekiplerinin güvenlik kameralarını incelemesinin ardından hırsızların kullandığı araca, hırsızların oğluna ait Pendik Kurtköy’de bir adreste ulaşıldı. Yapılan sorgulamanın ardından Ayhan K. (52) ve Ayten K. (46) adlı şahıslar 27 Kasım günü saat 13.30 sıralarında Gebze'deki ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri aynı gün içerisinde farklı tarihlerde gerçekleşen hırsızlıkla ilgili takibe aldığı Celal G.'yi (28) Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde valiz içerisinde çalmış olduğu malzemeleri hurdacı Davut K. (23) ve Taştan B. (44) isimli şahıslara satarken yakalayarak gözaltına aldı.
TUTUKLANDILAR
Hırsızlıkla ilgili yakalanan şüphelilerden “Suç Eşyası Satın Alma” suçundan haklarında işlem yapılan Davut K. ve Taştan B. isimli şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı, Celal G. isimli şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, Ayhan K. ve Ayten K. isimli şahıslar ise 27 Kasım günü tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.