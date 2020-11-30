Milli Piyango biletleri alan alana! Kimi parti kurmak, kimi kendini kurtarmak istiyor!

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi biletleri satışa çıktı. Bu yıl büyük ikramiye 100 milyon TL olarak belirlendi. Tam bilet 100, yarım bilet 50 ve çeyrek bilet 25 TL'den satılacak. Yılbaşına tam bir ay kala Milli Piyango biletlerine talep arttı. Vatandaşlar şimdiden hayal kurmaya başladı. Kocaeli Gazetesi olarak "Milli Piyango size çıksaydı ne yapardınız?" sorumuza vatandaşlar hayallerinden bahsetti.

"UZAYA ÇIKARDIM"

Gazetemize konuşan Furkan Gülen, "Uzaya çıkmak isterdim. Uzay bilimi çok ilgimi çekiyor. Uzun süre yatırım yapar paramı ikiye katlardım. Daha sonra yatırımlarımın devamı gelirdi ve kendimi bilime adardım. Uzay üzerine tezler yazardım eğitime ve hobilerime harcardım. Uzayda bir yaşam alanı keşfetsek harika olurdu aslında. Kendimi çok dünyalı gibi hissetmiyorum" dedi.

"PARTİ KURARDIM"

Sosyal Bilimler Öğretmeni Muhammed Avşar, "Yurt dışına çıkar iş kurardım. Orada kazandığım dolarları Türkiye'de harcardım. Vizyonlu bir parti kurardım. Üniversite okumuş birkaç dil bilen insanlar olurdu. Türkiye için hayallerim gerçekleşirdi. Eğitim sistemini komple değiştirirdim. Para çok yanlış insanlarda" dedi.

"HAYVANLARA YARDIM EDERDİM"

Gazetemize konuşan Fatma Akyıldız ise, “Başta hayvanlara yardım ederdim. Sokak köpeklerinin kedilerin ve ihtiyaç sahibi hayvanların yardımlarına koşardım. Onlara barınak açardım. Doğa ile iç içe bir ev alır hayvanlarla birlikte yaşardım" dedi.

"DÜNYADA RESTORANLAR AÇARDIM"

Üniversite Öğrencisi Eda Çelik ise, "Öncelikle dünya turuna çıkardım. Sonra eğitimime harcardım. Gastronomi okumak istedim ama babam izin vermedi. İnşaat teknikerliği okuyorum. Bölümümden memnun değilim o yüzden önce Gastronomi hayalimi gerçekleştirir sonra alanımda uzmanlaşırdım. İstanbul Bebek'te bir restorant açardım. Belki dünyanın çoğu yerinde restoranım olurdu" dedi.

“KENDİ İŞİMİ KURARDIM”

Radyo Televizyon Mezunu Zeynep Sert ise, “Dünyayı dolaşırdım. Vakıflara, çocuklara yardımda bulunurdum. Kendi işimi kurardım. Pastane tarzı küçük bir yer açıp işletirdim" dedi.

"DÜNYAYI DOLAŞIRDIM"

Bir başka konuşurumuz Hazal Meriç ise, "Dünyayı dolaşırdım. Fransa’ya yerleşirdim. Anneme ev alırdım. Geriye kalan parayı eğitimime ve gayrimenkule yatırırdım" dedi.