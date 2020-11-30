Vali Yavuz, İzmit çarşısını denetledi

Son zamanlarda ülke genelinde olduğu gibi Kocaeli’de de koronavirüs vakalarının sayısında artış görülmesi ile birlikte il genelinde Vali Seddar Yavuz’un koordinesinde başlatılan denetimler, ilçelerde kaymakamlar, belediye başkan ve yardımcıları, emniyet, zabıta ekiplerinin de katılımlarıyla aralıksız devam ediyor. Her fırsatta Covid-19 denetimlerine devam eden Vali Seddar Yavuz, İzmit ilçe merkezinde halkın yoğun olarak bulunduğu, Cumhuriyet ve Hürriyet Caddeleri, Yürüyüş Yolu ile İzmit Ayakkabıcılar Çarşısı’ndaki esnafları bu kapsamda ziyaret etti. Vali Yavuz, ziyaretleri kapsamında esnaf ve vatandaşlarımıza maske, mesafe, hijyen kurallarını hatırlatıp maske dağıtarak, dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

TOPLU TAŞIMADA VATANDAŞI UYARDILAR

Kurallara uyulması konusunda titiz davranan ve bu konuda yoğun mesai harcayan Vali Yavuz, denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini vurgulayarak, “Salgınının yayılma hızına hep beraber dur diyeceğiz” dedi. İlçelerde ise kaymakamların başkanlığında, emniyet ve belediye yetkilileriyle beraber 7/24 vatandaşın yoğun olarak bulunduğu AVM, esnaflar, toplu taşıma araçları, semt pazarlarında sürekli denetimlere devam edilirken, özellikle alınan son tedbirler doğrultusunda sigara yasağı getirilen cadde ve alanlarda uyarılarda bulunarak, Maske, Mesafe, Hijyen konularında hatırlatmalarda bulundular.