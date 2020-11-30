Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
30 Kas 2020 - 17:36- Gündem G: 30 Kas 2020 - 17:38

Vali Yavuz, İzmit çarşısını denetledi

Vali Seddar Yavuz ve kent protokolü, İzmit’in caddelerine inerek esnaf ve vatandaşları denetledi
mask

Son zamanlarda ülke genelinde olduğu gibi Kocaeli’de de koronavirüs vakalarının sayısında artış görülmesi ile birlikte il genelinde Vali Seddar Yavuz’un koordinesinde başlatılan denetimler, ilçelerde kaymakamlar, belediye başkan ve yardımcıları, emniyet, zabıta ekiplerinin de katılımlarıyla aralıksız devam ediyor. Her fırsatta Covid-19 denetimlerine devam eden Vali Seddar Yavuz, İzmit ilçe merkezinde halkın yoğun olarak bulunduğu, Cumhuriyet ve Hürriyet Caddeleri, Yürüyüş Yolu ile İzmit Ayakkabıcılar Çarşısı’ndaki esnafları bu kapsamda ziyaret etti. Vali Yavuz, ziyaretleri kapsamında esnaf ve vatandaşlarımıza maske, mesafe, hijyen kurallarını hatırlatıp maske dağıtarak, dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

TOPLU TAŞIMADA VATANDAŞI UYARDILAR

Kurallara uyulması konusunda titiz davranan ve bu konuda yoğun mesai harcayan Vali Yavuz, denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini vurgulayarak, “Salgınının yayılma hızına hep beraber dur diyeceğiz” dedi. İlçelerde ise kaymakamların başkanlığında, emniyet ve belediye yetkilileriyle beraber 7/24 vatandaşın yoğun olarak bulunduğu AVM, esnaflar, toplu taşıma araçları, semt pazarlarında sürekli denetimlere devam edilirken, özellikle alınan son tedbirler doğrultusunda sigara yasağı getirilen cadde ve alanlarda uyarılarda bulunarak, Maske, Mesafe, Hijyen konularında hatırlatmalarda bulundular.
# Kocaeli, maske, İzmit, koronavirüs

30 Kas 2020 - 17:36 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Sakıp Sabancı Ödülleri’nin 2021 Yılı Konusu Korona Sonrası Dünya ve Türkiye mask
Sakıp Sabancı Ödülleri’nin 2021 Yılı Konusu Korona Sonrası Dünya ve Türkiye
Darıca Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz internet desteği mask
Darıca Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz internet desteği
Körfez Sanayi Sitesi’ne yeni yağmur suyu hattı mask
Körfez Sanayi Sitesi’ne yeni yağmur suyu hattı
Sırf Tiyatro, resim yarışması düzenliyor mask
Sırf Tiyatro, resim yarışması düzenliyor
Yüzdelik değil, seyyanen zam yapılmalı mask
Yüzdelik değil, seyyanen zam yapılmalı
SEDAŞ, kaliteli ve sürekli enerji için iş başında mask
SEDAŞ, kaliteli ve sürekli enerji için iş başında
Anket Koronavirüs (Covid-19) aşısı çıktığında, aşı olacak mısınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Diyanet’in maaş kararı imamları isyan ettirdi mask
Diyanet’in maaş kararı imamları isyan ettirdi
İşte vaka sayısı yüzde 100 artan iller mask
İşte vaka sayısı yüzde 100 artan iller
İmamoğlu ve Hürriyet konut alanını gezdi “Önümüzdeki ay temel atma ve lansman yapılacak” mask
İmamoğlu ve Hürriyet konut alanını gezdi “Önümüzdeki ay temel atma ve lansman yapılacak”
"Pazar günü evde oturun, pencerenizi bile açmayın" mask
"Pazar günü evde oturun, pencerenizi bile açmayın"
Bakanlık duyurdu: Covid ilaçlarının kullanımı hakkında uyarı mask
Bakanlık duyurdu: Covid ilaçlarının kullanımı hakkında uyarı
Kocaeli'de otomobil bariyere saplandı: 1 yaralı mask
Kocaeli'de otomobil bariyere saplandı: 1 yaralı

GALERİ

Otobüste 87 kilo eroin bulundu mask
Otobüste 87 kilo eroin bulundu
Sporcu gıdaları üretiminde Türkiye söz sahibi olacak mask
Sporcu gıdaları üretiminde Türkiye söz sahibi olacak
Kocaelispor-Kahramanmaraş (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Kahramanmaraş (Canlı anlatım)
Kocaeli'de dehşete düşüren görüntüler! Biter bitmez... mask
Kocaeli'de dehşete düşüren görüntüler! Biter bitmez...
Bu papağanı duyan kulaklarına inanamıyor mask
Bu papağanı duyan kulaklarına inanamıyor
Kocaelispor'da 5 futbolcunun testi pozitif mask
Kocaelispor'da 5 futbolcunun testi pozitif
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL