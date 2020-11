"Emekçiler virüsle-açlık arasında kalmıştır"

KESK Kocaeli Şubesi platformunda Yapı Yol Sen Şube Başkanı Ethem Kartal açıklamalarda bulundu. Kartal yaptığı açıklamalarda, "Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını her geçen gün yayılmaya devam etmekte, derinleşen ekonomik krizle birlikte emekçiler, işsizlik ve yoksulluğun kıskacında virüsle-açlık arasında tercih yapmaya mahkum edilmektedir. Mart ayından bu yana gerçekçi önlemler almak yerine vaka ve yaşamını kaybedenlerin sayılarını düşük göstererek, kendisine başarı hikayesi yazmaya çalışan siyasi iktidarın, “çarklar dönecek” ısrarı salgının daha fazla yayılmasına, ölümlerin artmasına neden olmuş ve salgın kontrolden çıkmıştır" dedi.

"SERMAYENİN ÇIKARLARI HALK SAĞLIĞININ ÖNÜNE GEÇTİ"

2021 yılı merkezi hükümet bütçesi TBMM plan ve bütçe komisyonunda kabul edilmiştir. Önceki bütçelerden hiçbir farkı olmayan 2021 yılı bütçesi de işsizlere, asgari ücretlilere, emeklilere, emekçilere ve yoksul halka hiç bir gelecek vaat etmemektedir. Halkın sağlığı için ekonomik ve sosyal tedbirleri almayan iktidar, şirketlerin vergi borçlarını sıfırlarken, hazine garantili yeni ihaleler ve ödemeler yapmaktan da geri durmamaktadır. Çarklar işçi ve emekçilerin canıyla dönerken, sermayenin çıkarları halk sağlığının önüne geçmektedir.

"21 GÜN KARANTİNA UYGULANMALI"

Başta TTB olmak üzere sağlık örgütleri salgının merkezinin kamu binaları ve fabrikalar olduğunu açıklamalarına rağmen hizmet ve üretim aralıksız devam etmektedir. Pandemi ile ilgili açıklanan tedbirlerde binlerce işçi ve emekçinin çalıştığı işyerlerine dair bir düzenleme bulunmamaktadır. Söz konusu salgının yayılmasının ve can kayıplarının önüne geçmenin yolu tam kapanmadan geçmektedir. Bu süreçte zorunlu olmayan tüm hizmetler durdurulmalı,en az 21 gün karantina uygulanmalıdır.Kamuda yayınlanan genelgelerle tedbir alınıyormuş gibi görünsede, genelgelerin uygulanması idarecilerin keyfiyetine bırakılmıştır.

"ÜÇÜNCÜ DALGA ÇOKTAN GELDİ"

Bu nedenle 60 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar dahi iş yoğunluğu, personel yetersizliği gerekçe gösterilerek çalıştırılmaya devam ediliyor. Dönüşümlü çalışma uygulamaları kurumların çoğunda rafa kaldırılmış durumdadır. Kamuya ivedilikle yeni personel alımı yapılmalıdır. Dünya Sağlık Örgütü Ocak ayında 3. bir dalgadan söz ederken, Sağlık Bakanının açıklamalarına göre bazı şehirlerde 3. dalga çoktan görülmeye başlanmıştır.Hastanelerin yoğun bakım üniteleri doldu. Son açıklanan verilerde temasın azaltılmaması, işçilerin ve emekçilerin yoğun olarak uzun saatler çalıştırılması bu durumu çıkılmaz hale getirmiştir. Örgütlü olduğumuz işkollarında kapanmanın uygulanabilmesi için yasal sürelerin bir an önce durdurulması zorunludur.İktidar, halka maskeni tak, hijyene dikkat et diyerek sorumluluğu üzerinden atmak istemektedir. Salgınla mücadele bireysel tedbirlerle değil, siyasi iktidarın her türlü ekonomik ve sosyal korumayı halka sağlamasıyla olacaktır.

"21 GÜN TAM KAPANMA SAĞLANSIN"

Bu nedenle kamu emekçileri olarak pandemi ile mücadelede toplumun tüm kesimlerini gözeten bir yerden aşağıda belirttiğimiz taleplerin kabul edilmesini istiyoruz: Zorunlu mal ve hizmet üretimi dışında bütün iş kollarında üretime son verilmelidir. Kamuda bütün yasal süreler durdurulmalıdır. (davalar, icra takipleri, vergi ve sgk yapılandırmaları, zamanaşımı vb.) 21 gün tam kapanma ve izolasyon sağlanarak, emekçiler sosyal ve ekonomik olarak desteklenmelidir. Her kademede sağlık personeli açığı giderilmelidir. Covid-19 meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir. Zorunlu olarak hizmete ve üretime devam eden işyerlerinde emekçilere düzenli ve yaygın testler ücretsiz olarak yapılmalıdır. Eğitime ara verildiği sürece 10 yaş altı çocuğu olan ebeveynlere ücretli izin verilmelidir.Vatandaşların zorunlu harcamalarının (su,elektrik, ısınma vb) faturaları devlet tarafından ödenmeli, kredi borçları ertelenmeli ve tüm vatandaşlara yurttaşlık temel geliri sağlanmalıdır.İşsizlik fonu bu süreçte işçiler ve emekçiler için kullanılmalı, salgın bitene kadar bu kesimler desteklenmelidir.