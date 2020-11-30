Kocaelispor’da Covid’li sayısı 17’ye çıktı! Maçlar erteleniyor!

Kocaelispor’da teknik kadro, futbolcular ve personele gün içinde Covid testi yapıldı. Yapılan testlerin ardından 7 futbolcunun daha testi pozitif çıktı. Daha önceden 10 futbolcusu karantinada olan yeşil siyahlılarda böylece sayı pozitif futbolcu sayısı 17’ye çıktı. Elde kalan futbolcu sayısı 11’e düştü.

KUPADA HÜKMEN YENİLGİ OLUYOR

Kocaelispor Kulübü durumu dilekçe ile TFF’ye bildirecek ve TFF de Kocaelispor’un perşembe günkü Erzincan maçı ile pazar günkü Hekimoğlu Trabzon maçlarını erteleyecek. Tekrar testleri sonucu vakalarda azalma olmazsa Kocaelispor’un kupa maçına çıkmama durumu da söz konusu olabilir. Kurallara göre kupa maçına çıkamayan takımlar hükmen eleniyor.