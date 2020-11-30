AKP Kocaeli İl İcra Kurulu belli oldu

AK Parti Kocaeli İl İcra Kurulu:
BAŞKAN: Mehmet Ellibeş
Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı: Dr.Şahin Talus
Teşkilat Başkanı: Av.Halit Çokan
Seçim İşleri Başkanı: Av.Alper Doğan
Tanıtım ve Medya Başkanı: İbrahim Gürsel
Dış İlişkiler Başkanı: Abdullah Binbay
Sosyal Politikalar Başkanı: Mehmet Zeki Canşi
Yerel Yönetimler Başkanı: Engin Güzel
Ekonomi İşler Başkanı: Ömer Efe
Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Ahmet Sönmez
İnsan Hakları Başkanı: Av.Seda Kardaşlar Çelik
Mali ve İdari İşler Başkanı: Ersin Küçükateş
Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı: Halil Güngör Dokuzlar
AR-GE Başkanı: Murat Ergelen
İl Sekreteri: Büşra Özbay
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.