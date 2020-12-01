Serdar Kaman; Türkiye'nin şişelenmiş su ihracatı yasaklanmalıdır

Millet İttifakı Kocaeli Büyükşehir Başkan Adayı Serdar Kaman açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Turkiye'nin Şişelenmiş Su İhracatı Yasaklanmalıdır!.... Yuvacık barajında su miktarının azalması ile su sıkıntısı gündeme geldiği bir zamanda böyle bir açıklama ihtiyacı hasıl olmuştur. Turkiye'de son 60 yılda 70 e yakın göl kurumuştur. Bu göllerin toplam alanı 3 Van Gölü büyüklüğüne eşittir. Kıt olan su kaynaklarının tarım amaçlı yanlış kullanımı bunun başlıca nedenidir.

Diger taraftan Türkiye şişelenmiş su ihracatının arttırılmasına çalışmaktadır. Kaliteli içme suyumuz yurt dışına ihracaat ile yurt dışına yollanmaktadır. Turkiyenin su kaynaklarının kullanımı Türk halkına ait olmalıdır. Su sanayicileri para kazanacak diye göllerimiz kurumamalıdır. Bu bir milli vazifedir. Bu konuda iktidarı geç olmadan önlem almaya davet ediyorum."