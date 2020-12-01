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01 Ara 2020 - 14:10- Ekonomi G: 01 Ara 2020 - 14:12

Gübre sektöründe cezaya gerek görülmedi

Rekabet Kurulu, gübre sektöründe faaliyet gösteren 6 teşebbüs hakkında idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verdi
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Rekabet Kurumunun internet sayfasında yer alan duyuruya göre, gübre sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla resen başlatılan soruşturma tamamlandı. Rekabet Kurulu, 26 Kasım'da dosyanın müzakeresi sonucu, Bandırma Gübre Fabrikaları AŞ, EGE Sanayi AŞ, Gemlik Gübre Sanayi AŞ, Gübre Fabrikaları TAŞ, İstanbul Gübre Sanayi AŞ ve Toros Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin söz konusu maddeyi ihlal etmediğine, dolayısıyla bu teşebbüslere idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verdi.

HİZMET PİYASASI

Yargı yolu Ankara idare mahkemeleri olan kararın gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek. 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesi, belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacı taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikteki teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin karar ve eylemlerine ilişkin halleri düzenliyor.

 

# İstanbul

01 Ara 2020 - 14:10 - Ekonomi

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