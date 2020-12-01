Gübre sektöründe cezaya gerek görülmedi

Rekabet Kurumunun internet sayfasında yer alan duyuruya göre, gübre sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla resen başlatılan soruşturma tamamlandı. Rekabet Kurulu, 26 Kasım'da dosyanın müzakeresi sonucu, Bandırma Gübre Fabrikaları AŞ, EGE Sanayi AŞ, Gemlik Gübre Sanayi AŞ, Gübre Fabrikaları TAŞ, İstanbul Gübre Sanayi AŞ ve Toros Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin söz konusu maddeyi ihlal etmediğine, dolayısıyla bu teşebbüslere idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verdi.
HİZMET PİYASASI
Yargı yolu Ankara idare mahkemeleri olan kararın gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek. 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesi, belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacı taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikteki teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin karar ve eylemlerine ilişkin halleri düzenliyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.