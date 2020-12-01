İzocam’dan parke sektörüne yeni ürün

Kullanımı yaygın olan laminat ve lamine parke altına uygulanmak üzere geliştirilen Nem Bariyerli Şilte, parkelerin su iticilik özelliğini ve dolayısıyla neme karşı direncini destekliyor. Su buharı difüzyon direnci 11.000 olan yeni ürün, parkelerin betondan nem alarak şişmesini önlüyor. Özellikle kış aylarında yeni inşa edilen yapılarda henüz beton tam olarak kurumadan gerçekleştirilen parke döşemeleri, betondaki nemden olumsuz etkilenebiliyor. İzocam'ın yeni ürünü Nem Bariyerli Şilte, yüksek nem direnci sayesinde, uzun süre betonun kurumasını beklemeden parke uygulaması yapılmasına olanak sağlıyor.

SES YUTUM DEĞERLERİ

Uygulaması basit ve aynı zamanda ekonomik olan bu ürün, zamandan ve parke döşemesinde kullanılan yan ürünlerden tasarruf edilmesini sağlıyor. Bir tarafı 20 mm flaplı olarak geliştirilen ürün, bu sayede ek bir yapıştırma işlemine ihtiyaç duyulmadan, bant maliyetinden de tasarruf sağlayarak kolay ve hızlı bir şekilde zemine kaplanıyor. Piyasada yer alan alternatif parke altı ürünlere göre avantajlı ses yutum değerleri ile öne çıkan Nem Bariyerli Şilte, zemindeki kusurları düzeltmek için de uygun bir alternatif oluşturuyor. Uygulamacı alışkanlıkları da düşünülerek minimum 50 m olarak tasarlanan bu ürünün, yüksek katma değer sağlayan özellikleri sayesinde parke altı dışında, soğutucu çanta pazarı gibi yüksek nem direncine ihtiyaç duyan farklı uygulamalarda da kullanıma uygun olması dikkat çekiyor.