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01 Ara 2020 - 14:12- Gündem G: 01 Ara 2020 - 14:14

Doğal gazda yeni fiyat tarifeleri açıklandı

Doğal gazda aralık ayında geçerli olacak fiyat tarifeleri, tüm abone gruplarında sabit tutuldu
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, aralık ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğal gaz için 1251 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1400 lira olarak belirlendi.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

01 Ara 2020 - 14:12 - Gündem

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