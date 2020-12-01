Albaraka Türk başarısını yineledi

Türkiye’de 35 yılı aşkın bir süredir katılım bankacılığı sektöründe faaliyet gösteren Albaraka Türk, sürdürülebilirlik alanında da sektörünün lider bankası olmaya devam ediyor.Başta iklim krizi, karbon salınımı ve su problemleri olmak üzere evrensel birçok sorunun çözümüne ilişkin önemli adımlar atan Albaraka Türk, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Borsa İstanbul (BİST) Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dâhil edilirken, gerçekleştirdiği çalışmalara ve gelecek stratejilerine Sürdürülebilirlik Raporunda yer veriyor.
STRATEJİ PLAN VE YOL HARİTASI
Albaraka Türk Stratejik Planlama ve Ekonomik Araştırmalar Müdürü Ömer Emeç, sürdürülebilirliğe bakış açılarını şu sözlerle ifade ediyor: “Albaraka Türk olarak her yıl geliştirerek güncellediğimiz strateji planı ve yol haritamızda sürdürülebilirlik çalışmalarına da yer veriyoruz. Tüm iş modelimizi sürdürülebilirliğe uygun şekilde kurguluyor ve buna yönelik adımlar atıyoruz. Elbette bu adımların atılmasında Yönetim Kurulumuza bağlı Sürdürülebilirlik Komitesi ve Genel Müdürlüğümüze bağlı Sürdürülebilirlik İcra Komitesi’nin rolü büyük. Özellikle çalışanlarımızın gönüllü olarak katkı ve katılım sağladığı kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımızla da sürdürülebilir işler gerçekleştirebilmeyi mümkün kıldık.”
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.