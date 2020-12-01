Sezer, Vali Yavuz'a projelerini anlattı

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Başkan Yardımcısı Kemal Kahraman ile beraber Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u makamında ziyaret ettiler. Başkan Sezer, "İlçemizdeki Yazlık Ilıca 2. Etap Restorasyon, Ulaşlı ve Yukarı Değirmendere Osmanlı Dönemi Hamamları Restorasyon Projeleri hakkındaki bilgi verdik" dedi. Yazlık Ilıca 2. Etap Uygulama Projesi ile; Yazlık Ilıca’da açık alanda yer alan Roma Dönemi’ne ait yapıların kalıntıları; çelik konstrüksiyon üzeri cam zeminde ziyaretçiler tarafından gezilebilecek.

OTEL İÇİN KURUL ONAYI ALINDI

Yazlık Ilıca’nın girişinde yapılacak otelin ise; zemin etüdü, statik, mimari, elektrik, mekanik projelerinden sonra; Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden de, geçtiğimiz günlerde, kurul onayı alındı. Bundan sonraki süreçte otelin yap-işlet-devret modeli ile yapılması için Gölcük Belediyesi tarafından ihalesi yapılacak. Akabinde de otel inşa edilecek.

“YAP-İŞLET-DEVLET MODELİ”

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Yap, işlet, devret modeli ile ihale için yasal izinleri alınan, ilçemiz turizm ve istihdamına katkı sağlayacak projelerin onaylanmasının ilçemize hayırlı olmasını dilerim. Bundan sonra ihale süreci gerçekleşecek ve otelin inşası yapılacak” ifadelerini kullandı.