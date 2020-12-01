CHP’li İşeri: Seçilen aşı konusunda endişelerimiz var

CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Mine İşeri gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. “Aşı çalışmalarına değinen İşeri, “Geçtiğimiz günlerde Covid-19 salgınında 3 aşı araştırma ve geliştirme grubu, % 70 ile % 90 arasında başarıya ulaştığını duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü, aşırı talep nedeniyle fakir ve kırılgan ülkelerin aşı tedarikinde geride kalma riski bulunduğunu duyurdu. AB 860 milyon, İngiltere 145 milyon, Japonya 290 milyon aşı siparişi verirken, Türkiye’nin 10 milyon aşı tedariği adımı atması ve üstelik bunu diğer tüm ülkelerin tedarik ettiği faz aşamalarında sona gelinmiş Bianteck ve pfizer yerine Sinovac firmasıyla anlaşmaları, bir vatandaş olarak endişe vermektedir” dedi.

“MERAK VE ENDİŞE UYANDIRICI”

Diğer ülkeler nüfusunun 2 katından fazla sipariş verip vatandaşına güven verirken, ülkemizin kendi nüfusuna yetecek düzeyde aşı talebinde bulunmaması şaşırtıcıdır” diyen İşeri, “Ayrıca Çin menşeli Sinovac firmasının ürettiği aşı Brezilya’da 3 bin gönüllü üzerinde denenip beklenmedik yan etki nedeniyle 10 Kasım’da durdurulup 12 Kasım’da yeniden başlamıştır. Tüm dünyanın tedarik ettiği birinci ve güvenilir faz aşamaları tamamlanmış bir aşı yerine böyle Mesnetsiz bir aşının tercihi merak ve endişe uyandırıcıdır” dedi.