Gölcük’teki denetimlerde 819 bin lira ceza kesildi

Gölcük Kaymakamlığı tarafından Covid-19 ile mücadele kapsamında yapılan denetimlere ilişkin basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, “Kaymakamlığımız koordinasyonunda Covid-19 ile mücadele kapsamında pandeminin kontrollü seyri için gerekli denetimler, ilgili birimlerimizce aksatılmadan sürdürülmektedir. Bu kapsamda 02.11.2020-30.11.2020 tarihleri arasıbaşta park ve bahçeler ile açık alanlar; otobüs durakları; restoranlar, lokantalar, lokaller, kahvehaneler ve kafeler; market ve pazar yerleri olmak üzere ilgili diğer yerlerde sosyal mesafe ve maske kullanımı dâhil uyulması gerekli kurallar yönünden yapılan denetimler sonucunda;
· 5947 işyeri denetlenmiş, 9 işyerine gerekli tedbirlere uymamaktan toplam 25.592 TL idari para cezası,
· 553 kişiye maske takma kuralını ihlal etmekten toplam 497.700 TL idari idari para cezası,
· Sigara içme kuralını ihlal eden toplam112 kişiye 100.800 TL idari para cezası,
· 61 pazar yeri denetlenmiş olup 20 kişiye (maske takma kuralını ihlal) idari para cezası,
· Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 5 kişiye 15.750 TL idari para cezası,
· Sosyal mesafe kuralını ihlal eden 21 Kişiye 66.150 TL idari para cezası,
· 36 kişiye karantina kural ihlalinden (TCK Madde-195) 113.400 TL idari para cezası uygulanmış olup 5 kişi karantina yurduna yerleştirilmiştir” denildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.