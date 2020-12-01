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01 Ara 2020 - 14:20- Gündem G: 01 Ara 2020 - 14:22

Gölcük’teki denetimlerde 819 bin lira ceza kesildi

Gölcük’te kasım ayı içinde yapılan denetimlerde kurallara uymayan işyeri ve vatandaşlara toplamda 819 bin lira ceza kesildiği açıklandı
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Gölcük Kaymakamlığı tarafından Covid-19 ile mücadele kapsamında yapılan denetimlere ilişkin basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, “Kaymakamlığımız koordinasyonunda Covid-19 ile mücadele kapsamında pandeminin kontrollü seyri için gerekli denetimler, ilgili birimlerimizce aksatılmadan sürdürülmektedir. Bu kapsamda 02.11.2020-30.11.2020 tarihleri arasıbaşta park ve bahçeler ile açık alanlar; otobüs durakları; restoranlar, lokantalar, lokaller, kahvehaneler ve kafeler; market ve pazar yerleri olmak üzere  ilgili diğer yerlerde sosyal mesafe ve maske kullanımı dâhil uyulması gerekli kurallar yönünden yapılan denetimler sonucunda;

·         5947 işyeri denetlenmiş, 9 işyerine gerekli tedbirlere uymamaktan toplam 25.592 TL idari para cezası,

·         553 kişiye maske takma kuralını ihlal etmekten toplam 497.700 TL idari idari para cezası,

·         Sigara içme kuralını ihlal eden toplam112 kişiye 100.800 TL idari para cezası,

·         61 pazar yeri denetlenmiş olup 20 kişiye (maske takma kuralını ihlal) idari para cezası,

·         Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 5 kişiye 15.750 TL idari para cezası,

·         Sosyal mesafe kuralını ihlal eden 21 Kişiye 66.150 TL idari para cezası,

·         36 kişiye karantina kural ihlalinden (TCK Madde-195) 113.400 TL idari para cezası uygulanmış olup 5 kişi karantina yurduna yerleştirilmiştir” denildi.

 

# Gölcük, maske

01 Ara 2020 - 14:20 - Gündem

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