Uluslar Arası Selamet Derneği’nden YRP Gebze’ye teşekkür ziyareti

Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Teşkilatı, haftalık toplantısını ilçe binasında yaptı. Toplantıda teşkilat yapılanması ve pandemi sürecinde sosyal medya üzerinden etkin tanıtım çalışmaları hakkında istişareler yapıldı. Toplantıya Uluslar Arası Selamet Derneği Genel Başkanı Harun Yavuz Yılmaz, Genel Koordinatörü Bilal Arslan ve Selamet Derneği Kocaeli Temsilcisi Halim Yazıcı da katıldı. Genel Başkan Harun Yavuz Yılmaz, ziyarette YRP Gebze Teşkilatı’na ve Gençlik Kolları’na Gebze’de ve Afrika bölgesinde yaptığı yardım çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

“KAPI KOMŞUMUZU BİLE UNUTUYORUZ”

Yılmaz, “Geçici olduğunu unuttuğumuz bu hayatta, her zaman her şeyin en iyisini istiyoruz. Ellerimizi hep almak için uzatıyoruz. Ancak bir şeyi unutuyoruz. Filistin’i unutuyoruz. Suriye’yi unutuyoruz. Yemen’i, Libya’yı, Afrika’yı… Hatta belki kapı komşumuzu… Açları, susuzları, dört duvara ihtiyacı olanları unutuyoruz. Yanlış değerler arasında sıkışmış kalmışken, dünya hayatında oyalanıp duruyoruz. ‘Bugün değil, yarın’ diyoruz, erteliyoruz” dedi. İlçe Başkanı Engin Kılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek dernek yönetimine teşekkür etti.