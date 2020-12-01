Aksu’dan ‘esnafa can suyu’ önerisi

Saadet Partisi Çayırova İlçe Başkanı Yusuf Aksu, yeniden uygulanan pandemi kısıtlamalarıyla zor bir sürece giren esnafların yükünün hafifletilmesi için önemli önerilerde bulundu. Aksu, kısıtlama kurallarıyla kapatılan ya da kapatılmayla yüz yüze gelen özellikle yiyecek sektöründe hizmet veren esnaflara dönük önemli ölçüde destek olacak önerilerini şöyle sıraladı.

KİMİN YAPTIĞI ÖNEMLİ DEĞİL!

‘Ülkemiz ve dünyamız sağlık, ekonomik ve sosyal yaşam olarak korona virüse karşı büyük bir mücadele vermektedir’ diyen Aksu, bu zorlu günlerde Saadet Partisi olarak bizlerde hem genelde hem yerelde halkımız ve esnaflarımız için neler yapabiliriz bunun gayreti içerisinde olduk. Pandeminin başlangıcıyla birlikte gerek maddi gerekse manevi olarak Çayırova ilçemizde birçok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Yine bu çalışmalar kapsamında esnafımıza can suyu olacak bir öneride bulunmak istiyoruz. Bizim için hizmetin kim tarafından yapıldığı önemli, değil önemli olan vatandaşımıza hizmetin ulaşması ve faydalı olmasıdır’ dedi. Aksu açıklamasını şöyle sürdürdü.

SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN GEREĞİ

Malumunuz Çayırova ilçemizde yiyecek içecek hizmet sektöründe önemli oranda faaliyet gösteren işletmeler bulunmaktadır. Bu işletmelerde çalışan yüzlerce insan gelirlerini kaybettiler. Bu duruma aileleri de eklersek ilçemiz nüfusunun ciddi bir bölümü son alınan kısıtlama kararlarıyla birlikte geçim zorluğuna girmiştir. Bizim önerimiz şudur. Çayırova Belediyesi geçmiş dönemlerde cenaze evi, yaşlı evi, iftarlar vb. Durumlarda vatandaşımıza yemek-gıda yardımlarında bulunuyordu. Sosyal belediyeciliğin gereği olan bu hizmetleri olumlu bulmakla birlikte bugünde karantina da bulunan vatandaşlarımıza esnaflarımız vasıtasıyla benzer bir hizmetin ulaştırılması hem karantina sürecindeki hastalarımıza yardım hem de esnafımıza bir cansuyu olacaktır.

HERKES KAZANIR

‘Şöyle ki, 135 Bin nüfustan ve dokuz mahallemizden oluşan ilçemizde bugün her mahallemizde yüzlerce covit-19 hastası ve karantina kapsamında bulunan, evlerinden çıkamayan vatandaşlarımız bulunmaktadır. Yine ilçemizde her mahallede yiyecek içecek sektöründe hizmet veren esnaflarımız bulunmaktadır. Belediyemiz daha da geliştirebileceği bu çalışmayla bu vatandaşlarımıza mahallesinde bulunan BÜTÜN esnaflar vasıtasıyla yiyecek-gıda yardımında bulunabilir. Bu çalışma esnaflarımızın sorunlarını tamamen çözmeyebilir ama önemli bir katkı sağlamakla birlikte esnaf-halk-belediye arasındaki dayanışma ruhunu ortaya koyarak manevi bir destekte sağlamış olur’ dedi.