Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
01 Ara 2020 - 14:22- Siyaset G: 01 Ara 2020 - 14:25

Aksu’dan ‘esnafa can suyu’ önerisi

Saadet Partisi Çayırova İlçe Başkanı Yusuf Aksu, ‘Esnaflarımıza can suyu olacak’ dediği ve örneklerinin bazı Belediyeler tarafından uygulanarak faydalı sonuçlar alındığı önemli bir öneride bulundu.
mask

Saadet Partisi Çayırova İlçe Başkanı Yusuf Aksu, yeniden uygulanan pandemi kısıtlamalarıyla zor bir sürece giren esnafların yükünün hafifletilmesi için önemli önerilerde bulundu. Aksu, kısıtlama kurallarıyla kapatılan ya da kapatılmayla yüz yüze gelen özellikle yiyecek sektöründe hizmet veren esnaflara dönük önemli ölçüde destek olacak önerilerini şöyle sıraladı.

KİMİN YAPTIĞI ÖNEMLİ DEĞİL!

‘Ülkemiz ve dünyamız sağlık, ekonomik ve sosyal yaşam olarak korona virüse karşı büyük bir mücadele vermektedir’ diyen Aksu, bu zorlu günlerde Saadet Partisi olarak bizlerde hem genelde hem yerelde halkımız ve esnaflarımız için neler yapabiliriz bunun gayreti içerisinde olduk. Pandeminin başlangıcıyla birlikte gerek maddi gerekse manevi olarak Çayırova ilçemizde birçok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Yine bu çalışmalar kapsamında esnafımıza can suyu olacak bir öneride bulunmak istiyoruz. Bizim için hizmetin kim tarafından yapıldığı önemli, değil önemli olan vatandaşımıza hizmetin ulaşması ve faydalı olmasıdır’ dedi. Aksu açıklamasını şöyle sürdürdü.

SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN GEREĞİ

Malumunuz Çayırova ilçemizde yiyecek içecek hizmet sektöründe önemli oranda faaliyet gösteren işletmeler bulunmaktadır. Bu işletmelerde çalışan yüzlerce insan gelirlerini kaybettiler. Bu duruma aileleri de eklersek ilçemiz nüfusunun ciddi bir bölümü son alınan kısıtlama kararlarıyla birlikte geçim zorluğuna girmiştir. Bizim önerimiz şudur. Çayırova Belediyesi geçmiş dönemlerde cenaze evi, yaşlı evi, iftarlar vb. Durumlarda vatandaşımıza yemek-gıda yardımlarında bulunuyordu. Sosyal belediyeciliğin gereği olan bu hizmetleri olumlu bulmakla birlikte bugünde karantina da bulunan vatandaşlarımıza esnaflarımız vasıtasıyla benzer bir hizmetin ulaştırılması hem karantina sürecindeki hastalarımıza yardım hem de esnafımıza bir cansuyu olacaktır.

HERKES KAZANIR

‘Şöyle ki, 135 Bin nüfustan ve dokuz mahallemizden oluşan ilçemizde bugün her mahallemizde yüzlerce covit-19 hastası ve karantina kapsamında bulunan, evlerinden çıkamayan vatandaşlarımız bulunmaktadır. Yine ilçemizde her mahallede yiyecek içecek sektöründe hizmet veren esnaflarımız bulunmaktadır. Belediyemiz daha da geliştirebileceği bu çalışmayla bu vatandaşlarımıza mahallesinde bulunan BÜTÜN esnaflar vasıtasıyla yiyecek-gıda yardımında bulunabilir. Bu çalışma esnaflarımızın sorunlarını tamamen çözmeyebilir ama önemli bir katkı sağlamakla birlikte esnaf-halk-belediye arasındaki dayanışma ruhunu ortaya koyarak manevi bir destekte sağlamış olur’ dedi.
# destek, yardım

01 Ara 2020 - 14:22 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
CHP’li İşeri: Seçilen aşı konusunda endişelerimiz var mask
CHP’li İşeri: Seçilen aşı konusunda endişelerimiz var
Gelecek Kocaeli’den Körfez köyleri turu mask
Gelecek Kocaeli’den Körfez köyleri turu
Saadet Kocaeli Divanı, Zoom’da buluştu mask
Saadet Kocaeli Divanı, Zoom’da buluştu
DEVA’lı Memiş: Gebze için biz hazırız mask
DEVA’lı Memiş: Gebze için biz hazırız
“AK Parti, milletine tepeden bakanların partisi değil” mask
“AK Parti, milletine tepeden bakanların partisi değil”
“Esnafın fatura borçları 6 ay ertelensin” mask
“Esnafın fatura borçları 6 ay ertelensin”
Anket Koronavirüs (Covid-19) aşısı çıktığında, aşı olacak mısınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Diyanet’in maaş kararı imamları isyan ettirdi mask
Diyanet’in maaş kararı imamları isyan ettirdi
İşte vaka sayısı yüzde 100 artan iller mask
İşte vaka sayısı yüzde 100 artan iller
"Pazar günü evde oturun, pencerenizi bile açmayın" mask
"Pazar günü evde oturun, pencerenizi bile açmayın"
Kocaeli'de otomobil bariyere saplandı: 1 yaralı mask
Kocaeli'de otomobil bariyere saplandı: 1 yaralı
Bakanlık duyurdu: Covid ilaçlarının kullanımı hakkında uyarı mask
Bakanlık duyurdu: Covid ilaçlarının kullanımı hakkında uyarı
Başından darbedilen kişi, sokak ortasında kan kaybından öldü mask
Başından darbedilen kişi, sokak ortasında kan kaybından öldü

GALERİ

Kışı rahat geçirmek isteyenler bu karışıma koşuyor mask
Kışı rahat geçirmek isteyenler bu karışıma koşuyor
Otobüste 87 kilo eroin bulundu mask
Otobüste 87 kilo eroin bulundu
Sporcu gıdaları üretiminde Türkiye söz sahibi olacak mask
Sporcu gıdaları üretiminde Türkiye söz sahibi olacak
Kocaelispor-Kahramanmaraş (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Kahramanmaraş (Canlı anlatım)
Kocaeli'de dehşete düşüren görüntüler! Biter bitmez... mask
Kocaeli'de dehşete düşüren görüntüler! Biter bitmez...
Bu papağanı duyan kulaklarına inanamıyor mask
Bu papağanı duyan kulaklarına inanamıyor
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL