İzmit’te kurulan pazarların günü değişti

İzmit Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Aralık Salı günü itibariyle başlayan koronavirüs tedbirleri kapsamında pazarların günü değişti.

*Yahyakaptan Pazarı Pazartesi günü,

*Kozluk Pazarı Pazartesi günü,

*Doğu Kışla Cumartesi Pazarı Salı günü,

*Yuvam Akarca Pazarı Cuma günü açılacağı duyuruldu.